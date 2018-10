17, Enero, 2016 17, Enero, 2016 4:15 a.m. 4:15 a.m.

BENARD ESTUVO EN RIVAS “ESCAUTEANDO” A LOS PELOTEROS NACIONALES

1 DE 4 2 DE 4 3 DE 4 4 DE 4

El manager de la selección nacional para el Pre-Clásico mundial de béisbol, el ex grandes ligas nicaragüense Marvin Benard estuvo el miércoles en el estadio Yamil Ríos de la ciudad de Rivas platicando y viendo jugar a los peloteros nacionales. Nicaragua participara del 17 al 21 de marzo de este año en las eliminatorias del clásico junto a México, República Checa y Alemania en Mexicali. “Voy a estar viendo la final de la liga profesional y también la serie latinoamericana para estar platicando con los peloteros nacionales que estarán en la selección”, recalco el manager nicaragüense. “Es bueno que el manager de la selección este en el terreno de juego viendo a los peloteros, las practicas estarán arrancando después del 20 de este mes y esperamos contar con todos ellos, además ya estamos amarrando una serie de fogueo con la selección de Panamá que también estará en las eliminatorias”, recalco el presidente de la federación nicaragüense de beisbol, Nemesio Porras. En el grupo donde estará la selección mexicana tendrá ya algunas bajas en su roster, los jugadores Marco Estrada, Roberto Osuna y Aarón Sánchez no recibieron permiso por sus organizaciones de grandes ligas. Por su parte República Checa contara con el grandes ligas Eric Sogard (Oakland) y el ex grandes ligas de 39 años Mike Cervenak más una base de diez peloteros que están ubicados en las categorías AA-AAA del beisbol organizado.