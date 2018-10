CRISTIANO ESPERA QUE MESSI LE PAGUE POR SER "SU TRADUCTOR"

9:30 a.m.

Tras el duelo del pasado domingo entre Real Madrid y Sporting Gijón, Cristiano Ronaldo habló de la relación que tiene con Lionel Messi . Asimismo contó que hizo de traductor del argentino en la premiación del Balón de Oro 2015 en Zúrich. Cristiano Ronaldo aseguró que no tiene ningún problema con Lionel Messi. "En los últimos años nos acercamos un poquito más. Yo siempre he tenido una relación buena con él", dijo el delantero del Real Madrid a los periodistas. Cristiano Ronaldo contó en qué ayudó a Lionel Messi en la gala del Balón de Oro. "Como Messi ni Neymar hablan inglés, yo fui su traductor y espero que no se olvide de pagar por hacer la traducción", mencionó sonriente el portugués. El Comercio