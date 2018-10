LOS GIGANTES DE RIVAS EN BUSCA DE OTRO TÍTULO

- Dwight Britton, CF

Los Gigantes de Rivas, campeones de la Liga de Béisbol Profesional Nacional iniciarán su camino en busca del título de la Serie Latinoamericana de Béisbol. Nicaragua, Panamá, Colombia y México iniciarán este martes 26 la busca del título de la Serie Latinoamericana que se llevará a cabo en nuestro país del 26 al 31 de enero. En su IV edición, los canaleros y pinoleros no logran aún ganar este trofeo, mientras los colombianos ganaron las dos últimas ediciones y los aztecas la primera. Los Gigantes, el equipo Campeón de la XI Edición de la Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua, al vencer en 7 juegos al Oriental de Granada. Cuentan con los Ex Grandes Ligas Wilton López (Astros de Houston y Rockies de Colorado), Rubén Mateo (Texas y Cincinnatti) y Yurendel D’Caster (Piratas de Pittsburgh. La primera demostración de los nuestros será este martes contra los Nacionales de Panamá a las 6:30 de la tarde en el Estadio Nacional, donde deberán mostrar el porqué son los mejores de nuestro país. Este será el posible line up para su primer encuentro.2.- Ofilio Castro, 3B 3.- Wuilliams Vásquez, LF 4.- Rubén Mateo, BD 5.- Yurendell de Caster, 1B 6.- Luis Alen, C 7.- Jimmy González, 2B 8.- Ramón Flores, RF 9.- Iván Marín, SS Andreina Castillo/ 100% NOTICIAS