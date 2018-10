EL BARCELONA PODRÍA IMPUGNAR EL PARTIDO DE BÁSQUETBOL ANTE EL VALENCIA

, en el momento, a falta de cuatro segundos para el final de la prórroga y con 89-93 en el electrónico, que Justin Doellman efectúo un lanzamiento, en teoría más allá de la línea de 6,75 metros, que acabó con canasta y falta personal de Luke Sikma, lo que hubiera representado canasta de 3 puntos (92-93) y quedaría un tiro adicional que podría haber igualado el marcador. Xavi Pascual explicó posteriormente que ". Y yo, con las imágenes que hay, no lo he sabido ver".. Por tanto, un 2+1 que situaba el 91-93. "Estuve veinte minutos mirando las imágenes y aún no se si la cesta de Doellman es de tres o de dos puntos", indicó Pascual. La referidas imágenes que pide el club azulgrana sirvieron de base documental a los árbitros para decidir que la canasta final de Doellman fue de dos o no de tres puntos como habían indicado inicialmente.– dos árbitros señalaron que el lanzamiento era de tres puntos- y el club azulgrana impugnaría el partido. http://baloncesto.as.com/