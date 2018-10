CABRERA TENDRÁ "MIGGY BALL"

9:41 a.m.

El astro venezolano Miguel Cabrera , de Tigres de Detroit , llevará su proyecto caritativo "Miggy Ball" el jueves a Miami, antes de viajar a República Dominicana para participar en el Derby de Jonrones de la Serie del Caribe la próxima semana, al tiempo que se prepara para la próxima temporada de Grandes Ligas. La "Fundación Miguel Cabrera" del jugador realizará su primera gala de recaudación de fondos para seguir apoyando programas de pequeñas ligas en Detroit, Miami y Venezuela. El evento será celebrado en en The Café at Books & Books del majestuoso Centro de Artes Escénicas de Miami en el centro de la ciudad del sol. Los participantes podrán compartir con Cabrera y sus invitados, apreciar algunos de los trofeos del jugador, incluyendo el que obtuvo por conquistar la Triple Corona (por liderar la Liga Americana en bateo, jonrones y carreras impulsadas en el 2012), probar el arte culinario de un famoso chef y disfrutar del show de un artista ganador del Grammy. "Hay algunas figuras del béisbol que asistirán, también artistas venezolanos y muchos amigos de los medios", dijo Cabrera en la Zona ESPN de ESPNdeportes Radio. "Es un evento para apoyar a los niños de la comunidad, tanto de Miami, Detroit y Venezuela, y espero que me apoyen", agregó. La "Fundación Miguel Cabrera" del toletero y su esposa Rosangel fue creada hace unos años con el propósito de reconstruir estadios de pequeñas ligas. Hoy, es una institución con múltiples objetivos y actividades. "Inicialmente creamos la fundación para arreglar estadios para que los niños se sintieran cómodos en el parque, pero luego agregamos un programa de becas de estudios para apoyar a los niños hasta los estudios universitarios y ahora también tenemos el ´Miggy Ball´, que es una especie de actividad de clínicas para que los niños puedan recibir instrucción directamente de los profesionales", dijo Cabrera. ESPN