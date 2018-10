29, Enero, 2016 29, Enero, 2016 3:14 a.m. 3:14 a.m.

SEMIFINALES DE COPA DEL REY

None

Barcelona-Valencia y Sevilla-Celta conforman los emparejamientos de semifinales de la Copa del Rey, según el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El Barcelona disputa la sexta semifinal consecutiva de un torneo en el que ha llegado hasta la final cuatro veces los últimos cinco años y que ha conquistado en un total de veintisiete ocasiones. El conjunto catalán, defensor del título, ha accedido a esta semifinal después de eliminar en cuartos de final al Athletic Club de Bilbao, al que se había impuesto en la última final, pero con el que perdió en la Supercopa de España. El Valencia se deshizo de la UD Las Palmas en cuartos de final y vuelve a disputar una semifinal cuatro años después, precisamente contra el mismo rival, el Barcelona, que lo eliminó en 2012. El objetivo del conjunto valencianista es superar la ronda haciendo valer el factor campo en la vuelta de la eliminatoria para acceder a una final que no disputa desde 2008, cuando venció al Getafe. La otra semifinal la disputarán el Sevilla y el Celta de Vigo, siendo la ida en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y la vuelta en Balaídos. El Sevilla, que se deshizo en cuartos del Mirandés, único equipo que quedaba de Segunda, no llegaba a una semifinal desde 2013, cuando cayó frente al Atlético de Madrid, ya con Unai Emery en el banquillo. Para llegar a una final que no alcanza desde 2010 y ganar un título que ha conseguido en siete ocasiones, el Sevilla tendrá que superar al Celta de Vigo, que ha llegado a semifinales tras eliminar a uno de los grandes favoritos, el Atlético de Madrid. El conjunto gallego, que regresa a unas semifinales de la Copa del Rey quince años después y por décima vez en su historia, espera llegar a una final que no disputa desde 2001, cuando perdió el título contra el Zaragoza en Sevilla. Los partidos de ida de las semifinales se disputarán el 3 de febrero y los de vuelta el 10 del mismo mes. La final se jugará el 21 de mayo. END