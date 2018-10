"LO QUE LE PASA A CR7 ES QUE NECESITA TRABAJAR MÁS"

Zidane compareció en rueda de prensa para hablar de la actualidad del Real Madrid y analizar el encuentro de mañana ante el Espanyol, en el Santiago Bernabéu. Bale y James como sustituto: "Eso lo veremos mañana. Creo que ha hecho una buena semana la línea es que la semana que viene este con el grupo".

Empate ante Betis fue muy negativo para sus jugadores: "Todo lo contrario. Cuando tú pierdes dos puntos es complicado, porque lo que queremos es ganar los partidos. Con lo que hicimos, merecimos más de un punto, pero en fútbol hay que meter las ocasiones que tienes. Hemos tenido una buena semana de trabajo".

¿Qué le pide a James?: "Que sea bueno. Que juegue bien. Lo que me interesa es que juegue bien para el equipo. Tiene talento, pero luego tiene sus cosas que tiene que hacer en defensa, como todos".

Lleva un mes en el cargo y cómo ve a Benzema: "Estoy contento de estar aquí, de los jugadores, estoy muy a gusto, pero lo más importante es que los jugadores están bien, y Karim está bien. Puede mejorar, está a una gran altura, pero siempre puede mejorar y eso es lo que pido a los jugadores, que estén bien y mejoren al equipo".

Árbitros: "No voy a hablar de ellos, porque tienen una labor difícil. Yo me fijo en lo que tengo que hacer yo con mis jugadores". Ante el Espanyol: "¿Qué hacer? Meter goles. Ya está. Entrar fuerte en el partido".

Aportación de Modric: "Aporta muchísimo. Es un jugador de muchoa calidad y lo que quiero es no agobiarle con muchas órdenes. Sabe lo que tiene que hacer en el campo. Es muy bueno. Lo único que le digo es su labor defensiva. Hay dos tres cositas que me gusta decirles antes del partido y ya está".

Manera de trabajo tras empate en Sevilla: "Es la tercera semana y hemos seguido trabajando como siempre. Estamos decepcionados por el resultado. Lo único que podemos hacer es seguir marcando goles. Mis jugadores lo hicieron bien y ahora estamos preparados para ganar los tres puntos".

Neymar: "La semana pasada dije que tengo una plantilla de 26 jugadores y me concentro en estas cosas y en el partido de mañana".

¿Cómo ve a Cristiano?: "Él no ha perdido capacidad goleadora, no ha perdido nada. Está bien y está trabajando muy bien como todos; sólo necesitaba trabajar más. Está contento con el trabajo. Hemos entrenado poco para tener frescura mañana. El equipo está bien físicamente, no me preocupa la calidad".

Modric e Isco. "Si me pongo a hablar de todos técnicamente estamos hasta... Porque todos son buenos. Modric es uno de ellos. Las cosas que hace con el exterior son detalles que me impresiona. Isco no sé si tiene el mismo nivel que yo, pero es muy bueno. Modric mejoró físicamente. Ahora estamos en el buen camino".

Benzema: "Hemos hablando antes de que se fuera a Francia, lo que me preocupa es que esté bien y lo está, está contento, ilusionado, juega muy bien los fines de semana y eso es lo importante. En cuanto a su caso y sus problemas personales, espero que se arreglen cuanto antes. Lo que me interesa de él es que no le veo más preocupado ahora mismo. Está concentrado en el campo y en marcar".

Empezar bien los partidos: "Lo primero que tienen que hacer mis jugadores es respetar al rival y para respetarlo es salir fuerte, metidos desde el principio. A ver si lo hacemos como los dos primeros partidos".

¿Los rumores sobre Neymar molestan en el vestuario?: "Creo que no se molestan porque se hable de Neymar. Como el caso de Cristiano que se va a ir. Esto siempre va a a pasar. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el trabajo y preocuparnos de lo que vamos a encontrarnos en el camino".

Cautelar: "Seguramente en verano hablaremos de fichar, pero de momento no voy a decir nada. En verano hay jugadores que querrán salir, pero lo importante es mañana".

Fichajes en verano: "Al final, como no me quiero meter en líos, lo único que pienso es en el partido de mañana, sólo me importa eso. Los tres puntos de mañana. Luego ya veremos. Si se puede o no se puede fichar...".

AS