03, Febrero, 2016 03, Febrero, 2016 4:39 a.m. 4:39 a.m.

ORTIZ, CANÓ Y CABRERA FUERA DEL DERBI DE HR

Los organizadores de la Serie del Caribe 2016 tuvieron la idea genial de incluir una competencia de jonrones, el tercer día del certamen, como manera de realzar aún más el espectáculo. Los fanáticos ya estaban frotándose las manos con el anuncio de que participarían los ligamayoristas David Ortiz, Robinson Canó y Miguel Cabrera. Pero apenas iniciado al certamen, el sindicato de peloteros de Grandes Ligas le puso un freno a la presencia de los tres en el derbi jonronero, por temor a una lesión. Según el comité organizador, la unión de peloteros dijo que necesitaba tener una garantía económica para permitir la participación de Ortiz, Canó y Cabrera y la solicitud debió hacerse a más tardar el 1 de enero. Lamentan ausencias “Es una pena, los jugadores querían participar y estarán presentes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, pero no nos enteramos hasta último minuto de la exigencia del seguro”, dijo Tony Clark, director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. “Desafortunadamente, las personas encargadas del evento no siguieron el protocolo necesario para asegurar que cualquier pelotero de Grandes Ligas que participe esté protegido de una eventual lesión”, aseveró el directivo. “Como resultado, en orden de proteger los derechos e intereses de los jugadores invitados a competir, nos vimos forzados a aconsejar a esos jugadores y sus representantes que participar no estaba con sus mejores intereses”, agregó. De todos modos, sí habrá competencia de jonrones esta tarde, en el intermedio de los dos juegos de la jornada. Los cubanos Alfredo Despaigne y Yosvani Alarcón, de los Tigres de Ciego de Ávila, su compatriota Félix Pérez, de los Tigres de Aragua, el estadounidense Clyde Hanker, de los Venados de Mazatlán, el puertorriqueño Kennys Vargas, de los Cangrejeros de Santurce y el dominicano ya retirado Vladimir Guerrero, tratarán de volarse las lejanas bardas del estadio Quisqueya en este derbi, que es primera vez que se celebra dentro del marco de una Serie del Caribe y que ojalá haya llegado para quedarse. ESPN