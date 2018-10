04, Febrero, 2016 04, Febrero, 2016 7:37 a.m. 7:37 a.m.

ERASMO RAMÍREZ NO IRÁ AL MUNDIAL DE BÉISBOL EN MEXICALI

Una serie de sentimientos se vinieron abajo, cuando hace unas horas se confirmó que el grandes ligas jugador de los Rays de Tampa Bay, no podrá ser parte del equipo, al no recibir el permiso, para acompañar a Nicaragua en el Mundial de Béisbol en Mexicali. Ramírez considerado el mejor pelotero nicaragüense de la actualidad, era una pieza fundamental en el roster nicaragüense, Erasmo estaba llamado para ser el líder de la tropa pinolera, en entrevistas anteriores dijo: "sentirse muy emocionado al representar a su país". Los números del rivense esta temporada fueron fantásticos al conseguir once victorias y seis derrotas, con una efectividad de 3.75 como abridor de Tampa Bay. En 163.1 episodios lanzados, el joven de 25 años de edad ponchó a 126 enemigos y tuvo importantes salidas. Hace unas semanas Ramírez firmó un contrato por un año y 2.375 millones de dólares por la temporada del 2016 de las Grandes Ligas con su equipo. Andreina Castilllo/ 100% Noticias