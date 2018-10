05, Febrero, 2016 05, Febrero, 2016 6:35 a.m. 6:35 a.m.

CRISTIANO RONALDO CUMPLE 31 AÑOS

None

Hace 31 años nació uno de los futbolistas más laureados de los últimos años. Tres Balones de Oro lo respaldan tanto como ser el máximo goleador en la historia del Real Madrid con apenas siete temporadas disputadas. Cristiano Ronaldo festeja un año más de vida, mientras persigue nuevas marcas. Llegó a Madrid a los 24 años y a los 31 ya es su anotador histórico. También ha conseguido siete títulos en ese periodo de tiempo y promete ir por más. El obstáculo a superar será a sí mismo y convertirse de nueva cuenta en un hombre que en los encuentros cruciales vuelva a aparecer. En esta campaña, por ejemplo, suma 30 goles en todas las competiciones hasta el momento, con lo que tiene su segunda peor marca a estas alturas de la temporada desde que llegó al Real Madrid en 2009, en la que tenía 15 dianas en el mismo periodo de tiempo. De esos 30 tantos, 19 están repartidos entre tres equipos: ocho al Espanyol, seis al Malmo y cinco al Shakhtar Donetsk. A clubes como el Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia o Paris Saint-Germain, entre otros, su suma es de cero. Es la gran losa que carga en este año futbolístico. La transición de 30 a 31 años dejó a Cristiano la cantidad de cero títulos. Su más grande logro fue convertirse en máximo goleador de la casa blanca y de ahí no pasó mucho más. Solo fue un objetivo personal que al cuadro merengue no le dejó nada a nivel grupal. En Liga fueron batidos de nueva cuenta por el Barcelona, en Champions se quedaron en el camino en las Semifinales ante la Juventus, mientras que en la Copa del Rey quedaron fuera frente al Atlético en la campaña pasada. En el presente año futbolístico no mejoró mucho la situación: una goleada (0-4) ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu y quedar eliminados de la Copa del Rey por alineación indebida, son parte del resumen que ha vivido CR7 en esta 2015-16. A esto se le debe sumar que ya vio marcharse del club a Rafael Benítez y que ahora busca recuperarse bajo la dirección técnica de otro héroe madridista, Zinedine Zidane. Cristiano festeja un cumpleaños más; por récords individuales no se detiene. En la mira tiene convertirse en el segundo máximo goleador de la Liga española –está a solo siete de los 251 de Telmo Zarra-, e igualmente puede romper su marca de 17 anotaciones en una sola edición de la Liga de Campeones -por el momento tiene 11 apenas pasada la Fase de Grupos. La gran asignatura, sin embargo, será de nueva cuenta que todos esos goles valgan a nivel grupal para un Real Madrid sediento de títulos. ESPN