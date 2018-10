MICHAEL JORDAN ACEPTA CON HUMOR LAS BURLAS

Esta imagen donde se ve la cara del ex jugador bañado en lagrimas se ha convertido en una de las más populares en Internet en los últimos meses, no tendría por ahora ningún efecto legal o así al menos lo indicó el portavoz de Jordan en el Wall Street Journal.

Michael Jordan, uno de los jugadores más importantes de la historia de la NBA y quien hace poco ganó un pleito por el uso de su imagen sin consentimiento por una cadena de supermercados en Chicago y que le significó una indemnización luego de un juicio por cerca de 8.9 millones de dólares, ahora tiene otro lío, pero esta vez por una imagen que se ha titulado 'Crying Jordan Meme'."En este momento no hemos tomado ninguna decisión sobre realizar alguna acción legal", indicó el comunicado de prensa en un momento donde la imagen se ha vuelto viral y sería casi imposible rastrear las personas que la han popularizado. Sin embargo, esta medida no es definitiva y aún podría tomarse medidas sobre este caso para que beneficie sus finanzas. Jordan, quien le ha sacado provecho a su imagen de la mejor forma y ha ganado muchos millones de dólares gracias a acuerdos comerciales con las principales marcas del mundo y que hacen de el ex jugador de Chicago Bulls un referente atractivo para el marketing no solo deportivo, sino en general. La imagen que le da la vuelta al mundo a través del Internet ha convertido a Jordan en el centro de burlas de millones de personas que ha permitido hacer montajes con su rostro en varios escenarios y acciones que la han popularizado sola. Verlo como Iron Man, en los brazos de Stephen Curry o simplemente en una bañera, son algunas de las imágenes que se han hecho con él por medio de montajes no autorizados. BASKET4US