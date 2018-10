5 MARCAS ESTADÍSTICAS QUE PODRÍAN CONSEGUIRSE EN EL 2016

1. Ichiro Suzuki: 3,000 hits, 4,257 hits

La próxima temporada debe ser una en la que se vean varias marcas históricas, ya que Ichiro, A-Rod, K-Rod y un cuarteto de lanzadores apuntan sus miras a varios records mágicos de hits, cuadrangulares, salvamentos y ponches. He aquí una mirada a los jugadores que están cerca de conseguir varios logros históricos.Aunque Ichiro ya no es el bateador que alguna vez fue, debe llegar a un par de números altamente notables en el 2016. Necesita 65 hits para convertirse en el 30º miembro de los 3,000 hits. Y en su camino a ese número, debe lograr su hit 44, lo que le daría un total de 4,257 cuando se combinan sus números en Grandes Ligas y la liga japonesa - uno más que el rey del hit en MLB Pete Rose.Alex Rodriguez se puso de nuevo en la ruta histórica al conectar 33 jonrones en un impresionante regreso la pasada temporada tras una suspensión de un año. Necesita 13 bambinazos para convertirse en el cuarto jugador en la historia con 700 en su carrera. Si llega a los 28, le pasaría a su colega Yankee Babe Ruth y pasaría a ocupar el tercer puesto en la lista histórica de jonroneros.El club de los que han logrado 400 rescates es uno pequeño, con apenas cinco miembros. El que más cerca está de integrar ese grupo, el nuevo cerrador de los Tigres, Francisco Rodríguez, necesita 14 salvamentos para elevar ese número a seis. Armado con un cambio que se ubica entre los mejores lanzamientos en el béisbol, Rodríguez promedió 41 salvamentos en las pasadas dos temporadas con los Cerveceros, y a los 34 años, podría tener los 500 salvamentos en su horizonte. Ese club en particular tiene solo dos miembros: Mariano Rivera (652) y Trevor Hoffman (601).Los 3,000 ponches están lejos del alcance de cualquier lanzador activo en esta temporada, pero varios se están acercando a la marca de los 2,000 ponches. El abridor de los Tigres Justin Verlander necesita 57 ponches. El as de los Vigilantes Cole Hamels necesita 78 abanicados. El abridor de los Diamondbacks Zack Greinke llegaría allí con 113 ponches. Clayton Kershaw probablemente no va a llegar a esa marca hasta el final de la temporada. Está a 254.Mark Teixeira y Carlos Beltrán deben ser los próximos dos nombres en unirse al club de los 400 jonrones, que ahora mismo tiene 53 miembros. Teixeira está a seis cuadrangulares, mientras que a Beltrán le faltan ocho bambinazos. Además ellos aumentarían el número de bateadores ambidiestros con 400 jonrones de tres a cinco. Ese club tiene ahora miembro como miembros a Mickey Mantle, Eddie Murray y Chipper Jones.