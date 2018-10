08, Febrero, 2016 08, Febrero, 2016 3:25 a.m. 3:25 a.m.

NEWTON ABANDONA A LA PRENSA TRAS DERROTA EN EL SÚPER BOWL

El mariscal de campo de los Carolina Panthers, Cam Newton, no ocultó su frustración por la derrota en el Super Bowl 50. Newton, quien completó 18 de 41 pases para 265 yardas y una intercepción, se levantó de la conferencia de prensa posterior a su derrota contra los Carolina Panthers luego de dar respuestas cortas a los medios. "Volveremos", respondió Newton a una de las preguntas. "Perdimos". Newton, quien fue elegido como el Jugador Más Valioso de la NFL, lució malencarado durante el poco tiempo que estuvo disponible ante la prensa, y tampoco quiso indicar cuáles fueron las palabras del entrenador en jefe de los Panthers, Ron Rivera, al medio tiempo. "Nos dijo muchas cosas", indicó Newton. "No sé qué quieren que les diga, lo siento". Newton, quien fue controlado por la defensiva de los Broncos al ser limitado a seis acarreos para 45 yardas, señaló que no siente que Denver haya hecho algo distinto en el partido". "No hicieron nada distinto, nos superaron", dijo el pasador antes de levantarse de la sesión. ESPN