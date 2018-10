09, Febrero, 2016 09, Febrero, 2016 6:49 a.m. 6:49 a.m.

MESSI YA SE ENCUENTRA EN SU CASA LUEGO DE CIRUGÍA

1 DE 2 2 DE 2

Leo Messi se encuentra descansando en su domicilio tras someterse esta mañana a una pequeña intervención renal. El crack argentino, que no entrenó ayer junto al resto de sus compañeros de equipo, se ha sometido en una clínica barcelonesa a una litotricia, una técnica no invasiva que permite fragmentar los cálculos del riñón mediante tecnología láser para que los restos puedan ser evacuados por vía urinaria. Messi, que arrastraba estas molestias renales desde el pasado mes de diciembre -no pudo participar en las semifinales del Mundial de Clubes al sufrir un cólico nefrítico- no podrá estar mañana en el próximo encuentro del Barça en Valencia, aunque si es probable que mañana entre con el resto de jugadores con total normalidad. Tomado de: Hola