09, Febrero, 2016 09, Febrero, 2016 7:42 a.m. 7:42 a.m.

EL COI Y RÍO TRABAJAN PARA "MINIMIZAR RIESGOS" POR ZIKA

El COI estudia con sus "socios en Río" cómo implantar "medidas para tratar las bolsas de agua estancada alrededor de las sedes olímpicas, donde crían los mosquitos, y minimizar los riesgos de quienes entren en contacto con ellos", en alusión a los insectos que transmiten el virus del Zika y a su incidencia en los Juegos que se disputarán el próximo agosto. "Damos la bienvenida a las acciones tomadas por la OMS. Estamos en estrecho contacto con ella y seguimos sus indicaciones", ha señalado el COI. El organismo olímpico subraya que "es importante" recordar que los Juegos se celebrarán en Brasil "durante los meses de invierno de agosto y septiembre, cuando el clima más seco y más fresco reduce significativamente la presencia de mosquitos y, por tanto, el riesgo de infección". Varios comités olímpicos nacionales han expresado en las últimas horas su preocupación por la salud de los atletas y han dicho que entenderían (Estados Unidos) o estudiarían (Kenia) la renuncia de los deportistas a participar en los Juegos si la situación no mejora. El COI ha enviado una carta a todos los comités nacionales y a las federaciones internacionales en la que recuerda que el 80 % de las personas infectadas por el Zika no presentan síntomas y que las que sí los tienen los padecen entre dos y siete días, pero apunta al "inusual crecimiento" en Brasil del número de niños nacidos con microcefalia. En su carta, el COI asegura a sus socios que se revisarán a diario las sedes olímpicas en busca de criaderos del mosquito "Aedes aegypti" que transmite el virus y señala que las autoridades de Río proporcionarán en todo momento pautas de actuación a deportistas y visitantes. Hasta el momento, las medidas se resumen en el uso de repelentes y prendas de vestir que cubran la mayor superficie posible del cuerpo. Las mujeres que estén planificando un embarazo para esas fechas deben consultar con su médico la conveniencia de acudir a las zonas de riesgo. La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) ha anunciado este martes una movilización en todos los países afectados por el Zika para apoyar a las comunidades en la eliminación de los criaderos del mosquito que transmite este virus. La responsable del Departamento de Salud, Julie Hall, ha recordado que los huevos de los mosquitos pueden secarse y sobrevivir varios meses, incluso a bajas temperaturas, hasta la salida de la larva en cuanto la temperatura aumenta y entra en contacto con el agua. La OMS declaró el pasado día 1 una emergencia sanitaria de alcance internacional por el aumento de casos de microcefalia en recién nacidos y desórdenes neurológicos en adultos, que se sospecha están relacionados con la propagación del Zika. "Hay que restregar en las superficies donde el mosquito puede haber dejado sus huevos, que no son visibles al ojo humano, tirar el agua y asegurarse de que no regresen", ha indicado Julie Hall. Mundo Deportivo.