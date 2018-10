11, Febrero, 2016 11, Febrero, 2016 2:33 p.m. 2:33 p.m.

ASOCIACION DE TENISTAS PROFESIONALES LLEGARÁ A RÍO CON CAMIONES PARA FUMIGAR POR EL ZIKA

El circuito ATP se trasladará la semana próxima de la tierra de Buenos Aires a la del Jockey Club de Río de Janeiro, donde se celebrará el ATP 500 en el que participarán al menos diez españoles, con Rafa Nadal y David Ferrer al frente. De fondo, la preocupación por la transmisión del virus zika. La ATP, según confirmó un portavoz de la organización a AS, ya está “informando y educando a los jugadores a través de los canales habituales de comunicación” y les ha advertido que, de notar algún síntoma (fiebre, sarpullido, dolor articular...) soliciten “una evaluación con los médicos del torneo”. Algunos jugadores llegan desde eventos de otras partes de América Latina, como Quito. Y en Ecuador se han detectado ya 50 casos. La ATP también ha transmitido a los tenistas recomendaciones sobre “el tipo de ropa, la utilización de repelentes, así como mantener las ventanas cerradas en áreas expuestas”. Lo más aparatoso del dispositivo serán “los camiones que fumigarán in situ para reducir aún más el riesgo de cualquier brote del mosquito”. Pero el tenis se juega al aire libre y el Jockey Club está en una zona especialmente sensible, porque se encuentra a orillas de la Laguna Rodrigo Freitas, donde se celebrarán las competiciones de piragüismo y remo en agosto y donde en abril del año pasado se retiraron 32 toneladas de peces muertos que hicieron saltar la alarma sobre la salubridad de las aguas. En las zonas húmedas, con agua estancada, es donde se centra la preocupación del COI. En agosto, sin embargo, el tenis tendrá lugar en el Centro Olímpico construido en la zona de Barra da Tijuca, corazón de los Juegos, y sobre pista rápida. http://tenis.as.com/