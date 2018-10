HOMENAJE QUE LE BRINDAN LA NBA A KOBE

¿Acaso quedaba alguna duda de que la noche del Juego de las Estrellas estaría dedicada a Kobe Bryant ? Como era de esperar, la NBA le rindió un homenaje al 18 veces participante y máximo anotador de la historia del evento. Antes de comenzar el encuentro, la organización mostró un vídeo en la pantalla gigante del Air Canada Centre de Toronto, que acoge la sexagésimo quinta edición del Juego de las Estrellas en la primera ocasión en la que la competencia viaja más allá de Estados Unidos. Algunos momentos icónicos de la Mamba Negra quedaron reflejados en el vídeo de poco más de 30 segundos, que precedió a un pequeño discurso de agradecimiento de Magic Johnson, quien participó en 12 All Star y acumula cinco anillos de campeón. En el que le dio las gracias a Kobe por 20 años de básquetbol. Entre las imágenes no hubo ninguna de los 81 puntos que el escolta de Los Angeles Lakers le anotó a Toronto Raptors en 2016. No era momento para poner al público en contra ante un jugador que fue ovacionado durante toda la noche. La presentación de Magic finalizó con unas palabras de aliento. “Nunca habrá otro Kobe Bryant, que todo el mundo se ponga de pie y hagan que lo escuche otra vez más. Éste es tu momento”, afirmó micrófono en mano. Los cánticos de “Kobe, Kobe” inundaron el estadio. Luego le tocó el turno al protagonista de la noche. “Quiero agradecerles el apoyo de todos estos años. He sido extremadamente afortunado por haber jugado el deporte que amo y por haber estado en la NBA durante más de la mitad de mi vida”, apuntó. Kobe ha sido el auténtico foco de atención durante el fin de semana del Juego de las Estrellas, desde su primera comparecencia el viernes en el día de los medios, donde casi un centenar de periodistas no quisieron perder detalle, hasta la práctica del sábado, en la que la liga también mostró otro vídeo homenaje. ESPN