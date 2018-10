LOS YANKEES TIENEN LA MISMA META, GANAR LA SERIE MUNDIAL

Con el objetivo de construir un roster más joven y más flexible, los Yankees no participaron en el mercado de los agentes libres en el invierno, enfocándose más bien en los cambios. Fue la primera vez que Nueva York no firmó a agente libre alguno desde que surgió dicho sistema en la década de los 70. El gerente general Brian Cashman hizo canjes para adquirir al cubano Aroldis Chapman , al dominicano Starlin Castro y a Aaron Hicks . Dicho grupo acompañará a Didi Gregorius Nathan Eovaldi , adquiridos en cambios hace un año. Dentro de las próximas dos temporadas, empezarán a vencerse los compromisos contractuales con veteranos como el boricua Carlos Beltrán, Alex Rodríguez, Mark Teixeira CC Sabathia . Sin embargo, los Bombarderos del Bronx contarán con esos jugadores en sus aspiraciones de un título. "Mi mentalidad es ganar la Serie Mundial", dijo Girardi. "Para eso trabajas en el invierno, los entrenamientos y la temporada. Nuestra meta es volver a ese nivel lo antes posible. Eso es lo que estamos tratando de hacer". En particular, Rodríguez y Teixeira son parte íntegra de la ecuación. El dúo se combinó para conectar 64 jonrones en el 2015. Rodríguez superó las expectativas luego de cumplir una suspensión de un año por dopaje, mientras que Teixeira fue uno de los bateadores más productivos del club antes de que una lesión le pusiera fin a su campaña en agosto. Los Yankees también esperarán que Jacoby Ellsbury Brett Gardner tengan temporadas completas y de salud como preparadores de mesa en el orden ofensivo. El ataque de Nueva York viene de anotar 764 carreras, cantidad superada sólo por los Azulejos (891). El equipo del Bronx necesitará contar con esa clase de producción ofensiva para cargar con una rotación abridora repleta de interrogantes. Masahiro Tanaka reconoció la semana pasada que no puede decir con certeza si estará listo para abrir en el Día Inaugural, luego de una cirugía para sacarle un espolón óseo del codo de lanzar. Si los Yankees pueden llegar al séptimo inning con la ventaja, tendrán buenas posibilidades de ganar la mayor parte de sus juegos. Un bullpen con Dellín Betances, Andrew Miller y Chapman ofrece la mayor esperanza de ver béisbol en el Yankee Stadium en octubre. "Creo que nuestros muchachos son capaces de hacerlo", dijo Girardi. "El año pasado estuvimos en el juego de vida o muerte y eso no es lo que queremos. Eso es bien difícil.