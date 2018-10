MICHAEL JORDAN: 23 DATOS SOBRE EL NÚMERO 23

21) El 6 de noviembre de 1990, Jordan anotó 33 puntos y 12 asistencias en una derrota por dos puntos ante los Celtics de Larry Bird. Fue la tercera derrota consecutiva de los Bulls. Fue también la última vez que Jordan perdió tres partidos corridos en una sola temporada como miembro de los Bulls. Jugó exactamente 500 partidos más de temporada regular con los Bulls después de esa derrota.

Si pensas que sabes todo lo que hay que saber acerca del jugador número 1 en el #NBArank, Michael Jordan . No tan rápido. En honor al número 23, aquí hay 23 cosas que quizás no sabes acerca del mejor de todos los tiempos.Dejándonos llevar estrictamente por las siembras, Michael Jordan nunca fue sorprendido en playoffs. Frente a equipos sembrados igual o menor, los equipos de Jordan tuvieron marca perfecta de 24-0 en series.En las 11 temporadas que jugó al menos 20 partidos con los Chicago Bulls , Jordan finalizó en los primeros 5 en la votación de Jugador Más Valioso en 10 ocasiones. ¿La excepción? Su temporada de novato, en la que terminó sexto.El 29 de diciembre de 2001, Jordan anotó 51 puntos, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en la historia de la NBA en anotar 50 puntos (38 años). Dos días más tarde, anotó 45 puntos, lo que todavía sigue como la cantidad más alta que se ha anotado en la víspera de año nuevo, independientemente de la edad.Durante un espacio de 11 partidos en la primavera de 1989, Jordan tuvo 10 triples-dobles. Nunca más en los otros 1,061 partidos de su carrera logró hacer triples-dobles en juegos consecutivos.Jordan y Hakeem Olajuwon son los únicos jugadores en la historia de la NBA que ganan el MVP y el premio de Jugador defensivo del año en la misma temporada.Jordan fue nombrado al primer equipo defensivo en nueve ocasiones. Está empatado con Gary Payton Kevin Garnett con el mayor número de selecciones al equipo defensivo en la historia de la NBA.Jordan jugó en 35 partidos de Finales de la NBA. Fue el mejor anotador en 32 de ellos. Scottie Pippen (dos veces) y Toni Kukoc (una vez) fueron los otros dos que lideraron a los Bulls en puntos.Jordan es el único jugador que ha ganado al menos un título de la NBA, un título de la NBA y múltiples medallas de oro olímpicas.En la Final de la NBA de 1993, Jordan anotó 38.4 por ciento del total de puntos de los Bulls. Ese es el porcentaje más alto de los puntos del equipo de un jugador en una Final de la NBA.Jordan tuvo cuatro partidos consecutivos de 40 puntos en la Final de 1993. Ningún otro jugador en la historia de la liga ha anotado 40 o más puntos en más de dos juegos consecutivos de Finales.Jordan es el único jugador que ha liderado la NBA tanto en puntos como robos por juego en la misma temporada en tres ocasiones distintas. Allen Iverson es el único otro que lo hizo al menos una vez desde que la estadística de robos se hizo oficial en 1973-74.Jordan vistió el número 12 por un juego. El 14 de febrero de 1990, anotó 49 puntos vistiendo el número 12 en una derrota ante los Magic. El único otro jugador en la historia de la NBA que anotó más puntos en un solo juego vistiendo el número 12 fue el miembro del Salón de la Fama George Yardley.El salario de Jordan en la temporada de 1995-96 fue de $3.85 millones, que lo clasificaba en el lugar 35 en esa temporada. Entre los jugadores que tenían salarios más altos que Jordan estaban Benoit Benjamin , Brian Shaw, Danny Ferry y Dale Davis Durante su carrera, Jordan acertó 9 de 18 en playoffs en potenciales canastas de empatar o irse al frente en los últimos 24 segundos del cuarto parcial o el tiempo extra. Se fue de 3-3 en esos tiros cuando su equipo enfrentaba eliminación y 4-7 cuando su equipo tenía la oportunidad de asegurar.Para el final de su época con los Bulls, Jordan se había desarrollado en el mejor tirador de media distancia del juego. En sus últimas dos temporadas en Chicago, Jordan anotó 997 intentos de media distancia, sobre 250 más que cualquier otro jugador.En su última temporada con los Wizards, Jordan hizo 21 clavadas. En su temporada final con los Lakers, Kobe Bryant ha realizado 4 clavadas.Hubo cinco temporadas en las que Jordan lideró a la NBA tanto en índice de eficiencia de jugador (PER) y en porcentaje de participación en posesiones. Los otros jugadores de la NBA se han combinado para hacerlo en cuatro ocasiones, y ninguno lo ha hecho en más de una ocasión.Jordan promedió 11.4 asistencias por juego en la Final de la NBA en 1991 y lideró a los Bulls en asistencias en los cinco partidos. El único jugador que ganó el MVP de la Final promediando más asistencias por juego en las Finales es Magic Johnson en 1987.Jordan lanzó para 49.7 por ciento de campo en su carrera. Tuvo 10 temporadas en las que lanzó para más de 47 por ciento de campo, algo que Bryant no ha hecho en una sola ocasión. Bryant necesitaría acertar sus próximos 2,496 intentos para igualar a Jordan en porcentaje de tiros de campo en su carrera.El tiro de Jordan contra Byron Russell en el juego 6 de la Final de 1998 fue una canasta de 17 pies desde la parte alta de la llave. Durante la temporada regular de 1997-98, Jordan lazó para 33 por ciento en lances de 16-18 pies desde el tope de la llave, lo que fue bajo el promedio de la liga de 37 por ciento. Falló 22 intentos desde esa zona en la temporada regular, quedando tercero detrás de Horace Grant Los equipos de título de Jordan nunca cedieron ventajas. En las seis temporadas en las que ganó el título, tuvieron 42-0 en los playoffs y 210-5 en la temporada regular cuando lideraban por más de 10 entrando al cuarto periodo.Incluyendo la temporada regular y los playoffs, Jordan tuvo cinco partidos de 60 puntos. Sin embargo, sus equipos tuvieron marca de 2-3 en esos juegos. Jordan y Wilt Chamberlain son los únicos jugadores con múltiples partidos de 60 puntos en derrotas. Su último partido de 60 puntos vino en enero de 1993 frente al Magic, que venció a los Bulls gracias a 29 puntos y 24 rebotes del novato Shaquille O'Neal. Steve Kerr jugó dos minutos saliendo del banco por Orlando. ESPN