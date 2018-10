CRISTIANO RONALDO ANOTA UN GOLAZO EN EL PARTIDO CONTRA ROMA

Un, construido desde la nada, ly sacó a la luz, con retraso,sobre un Roma renacentista que también anduvo a orillas del gol.y despejó el camino a cuartos, pero en el equipo queda trabajo por hacer.y se intuye un peligro que la victoria en el Olímpico no acaba de ocultar del todo. El Madrid tuvo un, con vocación encimista y buenas intenciones de pasar mucho tiempo en campo del Roma, y. Lo que debió explicar Zidane en la pizarra, aunque durante largos periodos del partido. El Madrid perdió la pelota y la razón más tiempo del que le convenía, sometido en varios tramos a la propuesta del equipo romano, que tiene menos pero lo administra bien. Sin artillería ni mariscal,el equipo italiano utilizó el partido en beneficio propio, ensuciando el juego,, por donde respira el Madrid, empequeñeciendo la zona útil del campo y, un jugador con muchas piernas que vio una oportunidad en cada subida de Marcelo. Aquella banda fue el gran parque de atracciones de la contienda porque si el madridista le toleró demasiado al egipcio, este nunca se sintió tapón en sentido inverso. Fueronque agitaron un partido muy metido en cintura táctica. Partido para el que se reservaron un papel heroico , puntuales, bien colocados, siempre al rescate. Y en esa parte del partido propuesta por Spalletti se jugó sin porterías y sin lírica, aunque mediado el primer tiempo el Madrid supo resintonizarse, con circulaciones más largas (duplicó la posesión de su adversario). Todo,. Cristiano quedó secuestrado en la izquierda, Benzema se ofreció poco y casi todo le pilló de espaldas a puerta, a Isco no le toleraron ningún adorno, Modric no simpatizó con el juego como en él resulta habitual, James pasó de puntillas. Todo tuvo, hasta el gol de Cristiano,decadente, poco vistoso. sin desatenciones, con cuidado de no equivocarse ni en los pormenores. Spalletti había adiestrado bien a sus jugadores sobre los contragolpes del Madrid., aun a costa de llegar poco y a borbotones. Luego ya fue otra cosa.le ganó variasy Pjanic se sintieron en su salsa: brillan más cuantas menos cosas pasan en el encuentro. También Perotti anduvo revoltoso en su papel de nueve mentiroso que le llevó a ambas bandas. De su juego ahí vivió siempre. En el Madrid, Kroos hizo la mejor lectura de esa hora sin encanto. Le van bien los encuentros de baja actividad,. Y es que en la primera mitad sobraron los porteros. En esas andaba el segundo tiempo, con una salidacuando irrumpiópor la banda de la alegría para interpretar un gol de su repertorio, de una complicadísima sencillez. Recibió de Marcelo, esprintó frente a Florenzi hasta que le convino, le limpió de la jugada con un taconazo-frenazo de izquierda y abrochó el lance con un derechazo parabólico potentísimo.Una ejecución que confirma que Cristiano es más que un recaudador de goles. Así sonó el despertador del choque, que entró en el. El Roma se atrevió más pero se protegió menos.y Spalletti avanzó un paso con Dzeko, que vivió tiempos mejores. Pudo marcar dos veces Cristiano y Pjanic le hizo un penalti (otro cometió Carvajal) y pasó miedo Keylor ante remates de Salah y Vainqueur. El aterrizaje del desorden fue, que tiene mejores futbolistas y más munición. Entonces sí atacó en legítima defensa, arrancándose desde lejos, convirtiendo en una sorpresa cada contra hasta quecon la sencilla fórmula de la galopada y el disparo cruzado. El Madrid supo regenerarse sobre la marcha, pero debe grabarse que. AS.COM