MÁS RIGUROSIDAD EN EL BOXEO NICARAGÜENSE

Más rigurosidad en la práctica del boxeo nacional, fue una de las medidas que se tomaron luego del lamentable deceso en 2015 del pugilista David “El Terry” Acevedo de 23 años, quien luego de ser noqueado en el ring quedó en coma por 7 días y luego falleció en el Hospital Salud Integral. Rosendo Álvarez, ex boxeador y ahora promotor de Bufalo Boxing, organizadora de la velada boxística, dijo que lo que ocurrió esa fatídica noche fue un accidente. “Fue un accidente, pero hay muchas versiones, yo creo que lo que debemos de hacer, no es estar pensando quien fue culpable, lo que hay que pensar es que los atletas deben de cumplir rigurosamente sus entrenamientos en el gimnasio, sus entrenadores deben de reportar si ese atleta verdaderamente puede pelear”, aseveró Álvarez. Entre las medidas que se tomaron para evitar otro trágico accidente, fue implementar el pre pesaje, según Gustavo Jarquín, Secretario de la Comisión Nicaragüense de boxeo, dijo que si el boxeador presenta sobrepeso semanas o días antes de la pelea no podrá boxear, “Aquel joven que experimente sobrepeso 15 días antes y anda a más de 10 libras sobre su peso el atleta no podrá pelear, y si es una semana antes y anda arriba de 5 libras no podrá pelear y se le notificará a la empresa y se le dice este joven no puede pelear para evitar contratiempos a futuro”. En Nicaragua se realizan 800 peleas profesionales al año, las veladas boxísticas se montan cada dos meses y cada una de ellas contiene hasta 10 presentaciones. 100% Noticias