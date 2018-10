ADRIÁN GONZÁLEZ CONFÍA EN MÁS ÉXITOS DE LOS DODGERS ESTE AÑO

Pero para ganar otro título divisional, los Dodgers tendrán que hacer historia. Desde que se implementó el sistema de las divisiones en 1969, ningún equipo ha ganado el Oeste de la Nacional en cuatro temporadas seguidas. Los Dodgerrs han conquistado la división en cada una de las últimas tres campañas. El equipo de Los Angeles llegará al 2016 con un nuevo manager y una menor nómina, como parte de un movimiento con más énfasis en el talento joven. Los Dodgers también estarán sin Greinke, quien terminó segundo en las votaciones para el Premio Cy Young de la Liga Nacional el año pasado. Pero los azules vuelven a figurar como uno de los favoritos en el Oeste. "Creo que contamos con buenos jugadores y que el equipo va a ser tan bueno como en el pasado-y cuidado si mejor", dijo González. "A lo mejor tenemos el equipo más profundo del béisbol. Podremos sobrevivir casi cualquier lesión y son muchos los equipos que no pueden decir eso. Cada equipo pasa por muchas lesiones. Uno se prepara para eso agregando profundidad, con seis o siete abridores en vez de cinco, con jugadores extras que puedan poner de su parte para mantener el mismo nivel de talento en el terreno. "Si los equipos no están preparados para eso, van a caer". La gerencia de los Dodgers fracasó en su intento de hacer algunas adquisiciones de alto perfil y llegará al 2016 con esencialmente el mismo lineup que hace un año, cuando Los Angeles cayó en la Serie Divisional ante los Mets. Scott Kazmir y Kenta Maeda fueron firmados para tratar de compensar la ausencia de Greinke. "En cuanto a talento se refiere, estamos en el tope del béisbol", dijo González. "Si los otros equipos mejoran, eso no nos compete. Tenemos el talento y la profundidad para volver a ganar la división. Estamos en posición de ganar la división como lo hemos hecho en los últimos tres años". Dos de los cambios de importancia son la designación de Dave Roberts como manager en lugar de Don Mattingly y la presencia de Corey Seager, de 21 años, como torpedero titular. González luce entusiasmado a la hora de jugar para Roberts, quien fue su compañero de equipo en los Padres en el 2006. "Dave tendrá diferentes maneras de guiar al equipo", dijo González. "Tiene muy buenas ideas. Será un gran líder en el clubhouse y en el terreno. Siempre es divertido escuchar sus ideas y lo que piensa acerca de cómo guiar a un equipo". El "Titán" también habla con buena energía al mencionar a Seager, calificado como uno de los mejores prospectos del béisbol. "No me importa quién sea el número 1. Lo importante es cómo rindas en el terreno", dijo González. "Pero le estuve diciendo a Eric Young (coach de primera de los Rockies) que éste era un muchacho especial. Lo veía como un potencial Salón de la Fama. Tiene el talento y el potencial. "Creo que será un buen ligamayorista por mucho tiempo". MLB