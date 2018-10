¿ENCARNACIÓN Y BAUTISTA EN TORONTO A LARGO PLAZO?

Ha sonado mucho un informe de FOXSports.com que sugirió que no han comenzado pláticas acerca de una extensión entre Encarnación y el equipo. Pero eso no debe ser sorpresa, tomando en cuenta que el club tenía previsto iniciar negociaciones más serias una vez empezaban los entrenamientos. "Me supongo que lo mejor sería decir que es obvio que queremos mantenerlos aquí", dijo recientemente el presidente de los Azulejos, Mark Shapiro. "Les hemos expresado eso a ambos. No vamos a hablar de negociaciones específicas hasta que lleguemos a los entrenamientos. Esas conversaciones se realizarán". El representante de Encarnación ha dicho públicamente que no negociará un nuevo contrato una vez inicie la temporada regular el 3 de abril. De su parte, Bautista no ha expresado dicha exigencia, pero está claro que algo de progreso tendrá que lograrse si una extensión se producirá a esta altura del año. Las pláticas acerca de un nuevo contrato son complicadas de por sí, pero la situación de Toronto lo hace más así porque todo luce indicar que no habrá espacio para ambos a largo plazo. Existe la fuerte posibilidad que en dos o tres años, Bautista tendría que hacer la transición de los jardines a la primera base o al rol de bateador designado. Pero Encarnación ocuparía uno de esos puestos en caso de también renovar con el equipo canadiense. Además de esa circunstancia, la nómina de los Azulejos podría obligar a la gerencia a elegir a uno por encima del otro. Troy Tulowitzki tiene US$98 millones restantes en su contrato para las próximas cinco temporadas, mientras que a Russell Martin le quedan cuatro años y US$75 millones. Josh Donaldson ganará US$28.65 millones en los próximos dos años. Toronto ha mantenido su nómina en US$130-140 millones en los últimos años, pero el club tendrá que tener cuidado a la hora de otorgar mega-contratos. Por eso las negociaciones con Encarnación y Bautista podrían reducirse a una decisión de optar por la pieza indicada entre los dos. "Es una enorme de decisión", le dijo a MLB Network el gerente general de los Azulejos, Ross Atkins. "Va a requerir de mucho trabajo de nuestro lado. Creo que hemos estado enfocados en mejorar el equipo sin sacrificar el futuro. "Seguiremos haciendo eso mientras lleguemos a la decisión de darles extensiones o llegar a términos que los haga felices. ¿Quisiéramos tenerlos aquí a largo plazo? Claro que sí. Pero como saben, el reto es llegar a un acuerdo en torno a cuál será su valor". MLB