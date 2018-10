20, Febrero, 2016 20, Febrero, 2016 2:13 a.m. 2:13 a.m.

ZIDANE:"JAMES ESTÁ BIEN FÍSICAMENTE Y NO TIENE NADA"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo se ha "recuperado bien" del esfuerzo realizado en Liga de Campeones en el Olímpico de Roma y que sus jugadores están "preparados" para jugar un partido clave de Liga en La Rosaleda ante el Málaga, en el que confirmó estarán Marcelo y James. El brasileño recién recuperado de su luxación en un hombro, tras reaparecer con todo tipo de precauciones en la ida de octavos de final. El colombiano James, por su parte, sufrió en ese partido un percance también en el hombro que no le impedirá jugar frente al Málaga. "Están perfectos", confirmó Zizou en rueda de prensa. "Han acabado los dos bien en Roma, aunque salió un poco antes del partido James pero está bien físicamente y no tiene nada. Marcelo también. Espero que lo del hombro sea pasado". Por primera vez desde que el técnico francés se hizo cargo del Real Madrid, su equipo encara dos partidos por semana. Lo ve en buen momento físico y preparado para superar el exigente examen que se le presenta en La Rosaleda. "Ellos han tenido toda la semana, lo sabemos. Nosotros pocos días de preparación pero hemos recuperado bien y estamos preparados. El Málaga es un buen equipo, vamos a tener un partido complicado, como fue en Roma. Sabemos que esto nos toca cada fin de semana. Lo importante es estar preparados desde el primer minuto", valoró. No tiene pensado el técnico francés reservar ningún jugador que esté apercibido. "Si tienen que jugar van a jugar. En mi cabeza no pasa el pensamiento de si ven una tarjeta se pierden el siguiente partido, solo pienso en lo conveniente para el partido de mañana". Y destacó que la campaña entra en un momento clave donde el Real Madrid va a estar muy exigido, sobre todo a domicilio. "Fuera de casa siempre va a ser mas complicado, no está nuestro publico y vamos a tener partidos muy difíciles. Hay que estar concentrados y dar mucha intensidad. Es lo que me preocupa y lo que queremos por parte del cuerpo técnico". Zidane no entró a valorar las declaraciones de Rafa Benítez en contra del presidente del club Florentino Pérez. "Bastante lío tengo con el equipo y mis cosas. Ya se ha hablado demasiado de este tema". Pero sí celebró las buenas noticias que comienzan a llegar para Karim Benzema de la justicia francesa y que ya pueda ser convocado por su selección. "Es algo bueno sobre todo para la selección francesa. Esperaba que este asunto pudiera terminar rápidamente y es lo que está ocurriendo. Estoy satisfecho por la selección francesa", afirmó. Por último, satisfecho por el rendimiento de su equipo y sus jugadores, de como aportan titulares y suplentes como el ejemplo del gol de Jesé Rodríguez en Roma, Zidane pidió gol a Isco Alarcón. "Es importante que aporten todos, ahora falta un gol de Isco, pero la verdad es que contento del trabajo. Al final que meta gol uno u el otro para el jugador es importante pero para mi el equipo es lo más importante", sentenció. EFE