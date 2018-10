TRAS REHABILITACIÓN, SABATHIA LUCE OPTIMISTA CON LOS YANKEES

El zurdo de 35 años participó en el primer entrenamiento de los lanzadores y receptores de los Yankees, realizado el viernes en el Steinbrenner Field. Lanzará por primera vez desde el montículo en el campo el sábado. "Hasta ahora, ésta ha sido una buena experiencia para mí", dijo Sabathia. "En retrospectiva, me alegra haber hecho esto". Sabathia reveló su problema al equipo en el último fin de semana de la temporada regular, durante una serie contra los Orioles. Se ausentó del duelo de comodines, que Nueva York perdió ante Houston, luego de ingresar en un centro de rehabilitación. "Sentí que necesitaba algo de ayuda", dijo Sabathia. "No me sentía bien sobre el rumbo que llevaba. Sólo creo que el punto de quiebre me llegó cuando desperté en Baltimore y no me sentí bien. Estaba cansado de sentirme enfermo y de tratar de ocultar esta cosa". Sabathia tuvo una foja de 6-10 y una efectividad de 4.73 el año pasado, cuando se vio afectado tras una cirugía en la rodilla derecha. Luego de salir de la lista de los lesionados y de usar una rodillera, tuvo un récord de 2-1 y un promedio de carreras limpias admitidas de 2.17 en sus últimas cinco aperturas. "No había sentido tanta expectación en mucho tiempo", afirmó Sabathia. "Simplemente estaba ansioso por llegar acá, con los compañeros, y por hacer trabajo de béisbol. Definitivamente mi cuerpo está mejor. No beber alcohol será probablemente algo grandioso en este momento de mi carrera". Sabathia planea pasar más tiempo con sus compañeros en las giras, algo que no había hecho en los últimos años. "En cierto modo me había encerrado en mi habitación de hotel y había hecho de las mías", dijo Sabathia. "Por ahora estoy seguro de que no me permitiré esto de nuevo. Pero vamos día a día". Sabathia, quien se incorporó a los Yankees para la temporada de 2009, recibirá US$25 millones este año. Su contrato contempla una opción de US$25 millones para el 2017, que estará garantizada a menos que Sabathia termine la campaña en la lista de los lesionados por un problema en el hombro izquierdo. Otra excluyente es si el lanzador ingresa a la lista de los lesionados durante 45 días por una lesión del hombro izquierdo o si cumple seis apariciones o más como relevista debido a ese mismo problema. "Creo que CC y yo tenemos una buena relación, en la que él sabe que me importa más como persona", dijo el manager Joe Girardi. MLB