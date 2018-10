22, Febrero, 2016 22, Febrero, 2016 5:52 a.m. 5:52 a.m.

FLOYD MAYWEATHER AFIRMA QUE GOLOVKIN ES PRESA FÁCIL

Aunque está retirado del boxeo, Floyd "Money" Mayweather no deja pasar la oportunidad para crear alguna controversia cada que tiene la posibilidad. En esta ocasión, las críticas fueron dirigidas hacia Gennady Golovkin. Durante una sesión de preguntas y respuestas con aficionados, organizada por el portal fighthype.com, "Money" le tundió a "GGG" y de paso también a Manny Pacquao, cuestionado acerca de contra quién se enfrentaría en caso de un hipotético retorno a los cuadrilateros. "Acerca de GGG, o sea, no quiero ser irrespetuoso, pero es demasiado predecible, no tiene nada especial. Es un trabajo muy fácil", mencionó MayWeather, suponiendo que dicha pelea se llevara a cabo en las 160 libras. Y para Manny Pacquiao, a quien Mayweather venció por decisión unánime en mayo de 2015, también hubo un leve recordatorio. "Recuerden la pelea contra Pacquiao, fueron 10 rounds a 2, fue una paliza", dijo Floyd. Floyd Mayweather se retiró del boxeo con marca de 49-0. Aunque ha afirmado que su adiós es definitivo, mucha gente sigue viendo una puerta abierta para un posible regreso. Y ya que está de moda para Floyd vivir en el mundo de las hipótesis, también se le cuestionó acerca de qué pasaría si tuviera la oportunidad de enfrentar a un ícono del boxeo como Sugar Ray Leonard. "Sugar Ray Leonard le ganó a mi padre, es una leyenda", dijo Mayweather. "Vean los videos de Sugar Ray Leonard cuando tenía mi edad y luego vean cómo rindo a esta edad, ustedes sean los jueces". ESPN