ANTHONY DAVIS Y SUS HABILIDADES ANTE LOS PISTONS

Mientras su total de puntos pasaba de los 50 y más gente se acercaba a las pantallas para presenciar el espectáculo, Anthony Davis , un ala-pívot-Galactus de 6'10" y 253 libras recibía un pase en el ala derecha y enterraba un triple, su segundo del juego. Mucho se esperaba de Davis esta temporada: UN JMV, jugador defensivo del año, una carrera hacia los playoffs. Todo estaba a su alcance para el niño prodigio luego de una de las mejores temporadas individuales en la historia de la NBA, por índice de eficiencia, para un jugador en sus 21 años. Después de la película Zapruder lanzando triples en la temporada baja, el cielo dio paso al sol y a las estrellas como el límite. El seguimiento meteórico no ha pasado todavía, Las lesiones han empañado lo que se esperaba fuera una temporada insignia en Nueva Orleans y han arrastrado a Davis con ellos. Pero en esta tarde en Detroit, el jugador de 22 años estimuló todas las fantasías más salvajes. Clavadas, 'floaters', tiros a media distancia y sí, hasta el triple. El paquete completo se vio como nunca antes, y le y envió al paisaje de la NBA en el tipo de nerviosidad pre-Lob City que Blake Griffin utilizaba para clavarla por encima de cualquiera en camino. Al final de la noche, Davis había destrozado los libros de récords con sus Nikes tamaño 17. Finalizó con 59 puntos con 24 de 34 aciertos de campo, 9 de 10 desde la línea de tiros libres y 2 de 2 desde los triples con 20 rebotes y cuatro asistencias en la victoria 111-106 de los Pelicans. "Uno se siente como que está muy inspirado, y que el aro es muy grande," Davis dijo a la prensa en Detroit. "Como he dicho, era como si cualquier disparo que lanzaba estaba entrando. Pero sólo estás inspirado. Tú sientes que quieres el balón en todo momento. Cada vez que tú lo tocas, vas a subir. Eso es lo que sentí esta noche. Entraban, por lo que si seguían entrando, uno se siente más confiado. Entonces, tus compañeros de equipo se divierten con ello y se inspiran también". Davis dijo a los Insiders de ESPN Radio NBA que se sorprendió de que Detroit no le hizo doble marcación. Pero estaba contento con eso. Ahora tiene un par de nuevas piezas en su cuarto de trofeos. "Definitivamente voy a enmarcarlo (el boxscore) con la bola del juego, definitivamente tengo que hacerlo", dijo. "Probablemente retirar la playera, colgar la playera. Es tan memorable, una noche memorable para mí. Era uno de mis sueños, anotar 50, lograrlo finalmente... Todo lo que tenía puesto va a ir probablemente a una caja de cristal en algún sitio. -- Davis es uno de solo 20 jugadores en la historia de la NBA que anota 59 o más puntos. -- Es el tercer jugador en los pasados 50 años que produce 55 puntos y 20 rebotes, uniéndose a Shaquille O'Neal y Wilt Chamberlain . -- Es el jugador más joven en la historia de la NBA que anota al menos 59 puntos, mejorando a Jerry West por casi un año y el segundo jugador más joven en lograr un juego de 50-20, solo detrás de Bob McAdoo. -- Logró 28 puntos en la pintura (máximo personal), ocho canastas de campo desde media distancia (marca de la temporada) y acertó dos triples (por cuarta ocasión en su carrera). -- Sus 59 puntos fueron su total más alto de la temporada, el más alto de su carrera, el más alto en la historia de la franquicia y el máximo de un jugador en esta temporada. "En realidad, no se aprecia hasta después, la magnitud en la que jugó y algunas de las cosas que hizo", dijo el entrenador Alvin Gentry, quien estaba en el banquillo de los Warriors la temporada pasada cuando Klay Thompson anotó 37 puntos en un cuarto. "AD es un gran tirador de media distancia. Y si se mete en un ritmo, ese tipo de cosas pueden suceder". Davis dijo recientemente que estar en el camerino del Juego de Estrellas y escuchar a sus pares hablando sobre lo que necesitan hacer en la segunda mitad lo inspiró a hacer lo mismo, aun cuando las posibilidades de los Pelicans de llegar a los playoffs siguen en el 1 por ciento, de acuerdo al ESPN Basketball Power Index. Davis también tiene $23 millones valiosas de razones para jugar en ese estándar, pues la extensión máxima que firmó en la pasada temporada baja le pagará más, según estipulado en la llamada 'Regla Derrick Rose' si hace cualquiera de los tres equipos All-NBA. Quizás nada de eso suceda. Quizás los Pelicans, ahora con 22-23 y a cinco juegos y medio de un puesto en los playoffs, nunca se sobrepongan a su ranking 27 defensivo para hacer un ascenso. Quizás Davis, cuya valoración (PER) antes del partido de 25.15, fue más baja de lo que hizo en las pasadas dos temporadas y nunca llegue al nivel que necesite, en parte por una ofensiva plagada de lesiones que le permitan dominar así nuevamente. Pero por un día, al menos, todo pareció al alcance. "Pienso que te permite entender el tipo de jugador que puede ser si tú le creas el espacio", dijo Gentry. "Si puedes crear espacio para él, entonces vas a ver; tiros pensados, llevando la bola a la canasta, clavando la pelota, rodando fuerte...tú puedes ver esas cosas cuando está jugando con espacio. No es el verdadero chico que empuja las cosas en el poste bajo, pero si la agarra en la pintura y se cuadra, enfrenta al contrario y uno puede obtener buenos resultados de eso". ESPN