BAUTISTA DEJÓ SABER A TORONTO SU PRECIO

Retener los servicios de José Bautista en Toronto tiene un precio y el jardinero dominicano no está dispuesto a negociarlo. Bautista reveló la tarde del lunes, día de reporte de lanzadores y receptores de los Azulejos de Toronto , que tuvo una reunión hace dos semanas con la gerencia del equipo canadiense donde les reveló la suma por la cual estaría dispuesto a firmar una extensión de contrato. "No voy a compartir la cifra y de ninguna forma voy a utilizar a los medios como forma de negociar la cantidad de dinero que yo pienso que me merezco para firmar una extensión. Pero sí, la pregunta me la hicieron, y yo les di mi respuesta", dijo el estelar jardinero de 35 años. "Eso fue hace como dos semanas. No he recibido ningún tipo de afirmación o noticia negativa". Bautista especificó claramente que la suma no incluirá un descuento de la casa. "Los equipos están disfrutando de un momento en la historia del béisbol donde las ganancias que tienen son unos niveles bien altos, rompiendo todos los récords. Si el producto que ellos venden y sale al terreno son los jugadores, creo que es justo que nosotros también recibamos parte de ese éxito", sentenció. "No hay duda en mi mente y todo el mundo lo sabe, que yo jugué a un valor mucho más alto que el que estaba cuantificado en mi contrato [actual]. Los hechos son hechos, y los numeritos son numeritos, y eso nadie lo cambia. Para mí el 'descuento de la casa' no existe. Yo les di un descuento por cinco años". En cuanto a cómo determinó la cifra que les presentó a los Azulejos, la cual declaró enfáticamente que no está sujeta a negociaciones, Bautista afirmó que él tiene una amplia comprensión de su valor como pelotero y como cara de la franquicia. "Hay diferentes formas de cuantificar el valor de un jugador en el mercado de hoy en el béisbol. Uno tiene que considerar la demanda y oferta que pueda haber en la agencia libre y también las contribuciones individuales que uno tiene con la organización", señaló. "Utilizando los sistemas métricos que usan los equipos, uno sabe el valor que uno tiene para la organización. De ninguna forma voy a pedir en retorno la misma cantidad de valor que yo tengo para este equipo, pero sí que compartan la gran mayoría de ese valor conmigo. Yo creo que eso es lo justo y lo que cada jugador se merece y yo no soy diferente". Desde 2010, el estelar toletero ha registrado tres temporadas de 40 vuelacercas o más y encabeza las mayores en suma global de cuadrangulares durante dicho lapso (227). Batea .257 con 286 jonrones y 793 carreras impulsadas en 11 temporadas en Grandes Ligas, pero .264 con 243 jonrones, 793 impulsadas y 794 bases por bolas en ocho años con Toronto. Bautista viene de una temporada en la que peleó el galardón del Jugador Más Valioso de la Liga Americana y acudió a su sexto Juego de Estrellas consecutivo. El derecho tuvo un promedio de bateo de .250 con 40 jonrones, 114 carreras impulsadas y 108 anotadas, y lideró al circuito con 110 bases por bolas recibidas. "Yo creo que mis contribuciones son significantes para esta organización, y quisiera quedarme aquí", agregó el jardinero en su entrevista con ESPN Digital. "Por eso fue que cuando me preguntaron, yo rápidamente les contesté. Espero que logremos concretizar algo porque yo no quiero ir a jugar con ninguna otra organización hoy en día. No quiero jugar para ningún otro equipo ahora mismo, pero todo con el tiempo cambia, y no sé cómo me voy a sentir al final de la temporada si no se me extiende una oferta de contrato".