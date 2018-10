JUVENTUS- BAYERN, OCTAVOS DE FINAL DE ALTO VUELO EN LA CHAMPIONS

Del 4-4-2 de Juventus, pasamos al 4-1-4-1 de Bayern. Guardiola puede apostar para visitar al cuadro turinés por Neuer; Rafinha, Kimmich, Tasci, Alaba; Arturo Vidal; Ribery, Müller, Robben, Douglas Costa; Lewandowski. Cabe la posibilidad de que el entrenador mantenga en el equipo al joven Kingsley Coman en lugar del francés Franck Ribèry, pero éste último se ha recuperado a tiempo después de una larga inactividad, y se mostró en buena forma durante el segundo tiempo frente a Darmstadt (3-1), lo que hace pensar que Guardiola apelará a su experiencia.

Juventus y Bayern de Múnich ponen en marcha una eliminatoria de octavos de final en la UEFA Champions League sumamente equilibrada. Se han enfrentado en 8 ocasiones desde 2004-05, los italianos ganaron 3 juegos (6 goles), los alemanes 4 (11 goles) y empataron una vez. Ciento ochenta minutos que concitan atención al tratarse de un pulso entre gigantes del Viejo Continente. Dos clásicos en la pelea por llevarse la orejona. Juventus la ganó en dos oportunidades y Bayern en 5 ocasiones. La actualidad muestra en una posición privilegiada a ambos equipos, si bien el conjunto bávaro ejerce un dominio abrumador en el fútbol alemán. La Juve sostiene una pugna codo a codo con Napoli para llevarse el Scudetto en la Serie A italiana, y el Bayern le saca 11 puntos de ventaja (59-48) a Borussia Dortmund, su escolta en la Bundesliga. El juego apunta a tener características similares tanto en Turín como en Múnich, y esto se debe al estilo definido de ambos equipos. Mientras Juventus se adapta al rival y se adecua a jugar sin balón (promedia una posesión del 46%), Bayern siente necesidad de tener la pelota constantemente (no por nada acumula un 71% de posesión durante sus partidos). Bayern es favorito a priori, aunque Juventus se siente confiado en poder eliminar al equipo aún dirigido por Josep (para desprevenidos, se pronuncia Yusep) Guardiola. Haber dado cuenta del poderoso Real Madrid en la pasada edición del torneo le da otro empaque a La Vecchia Signora. A los ojos del aficionado sudamericano, el duelo presenta un duelo atrapante. El argentino Paulo Dybala en el cuadro bianconero, y el chileno Arturo Vidal del lado bávaro. ‘King’ Arturo, quien supo ser ídolo en Juventus junto a Carlos Tevez, y ha explicado “espero que no me silbe todo el estadio cuando salga a la cancha”. El internacional chileno debería ser recibido con vítores en Turín por ese reciente pasado. Se trata de dos equipos unidos por su deseo de jugar la pelota sin compartirla con el rival. Dybala fue reservado frente al Bologna (empate 0-0 este fin de semana) por Massimiliano Allegri pensando en el compromiso vs Bayern. La ausencia de Dybala fue interpretada en Italia como un pecado capital del técnico, habida cuenta de que ese exceso de confianza le podía costar la pérdida del liderato en el campeonato italiano. El inesperado empate clausuró una espectacular racha de victorias que había trepado a 15 juegos. Y Dybala, se cayó del once inicial después de 13 jornadas como titular. A veces a los entrenadores se les da por jugar a ser entrenadores, y el resultado da al traste con sus inventos. Por esta razón, Allegri dará ingreso al tándem estrella vs Bayern, en un once integrado por Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Evra; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Pogba; Mario Mandzukic (exdelantero del equipo muniqués) y Paulo Dybala. Por su parte, Arturo Vidal será titular en un Bayern que se encamina hacia el final de la era Guardiola. Que el entrenador catalán anunciara su adiós demasiado temprano en la temporada, y que ya se sepa que su reemplazante será Carlo Ancelotti, generó algo de inestabilidad en el entorno. En cierta forma, lo que ocurra con el equipo en la Liga de Campeones se ligará a estas noticias. Sobre todo, si los muniqueses caen a manos de la Juventus. Ese cuadro de situación, al margen de que Bayern se va a consagrar nuevamente campeón en Alemania, se le endilgaría a Pep Guardiola. El ya legendario entrenador decidió marcharse apenas comenzó a sentir que era tratado como un extranjero, y que algunas de sus decisiones no sólo no eran acompañadas, sino que recibían críticas desde el seno interno del club bávaro. En el Manchester City, en cambio, estará rodeado de directivos amigos y afines a su idea, y recibirá casi una milonada por temporada. 25 millones de euros libres de impuestos.El juego plantea una lucha entre defensa y ataque, con pulsos individuales que pueden decantar la balanza de uno u otro lado. Uno de los más atrayentes es el que van a sostener el suizo Stephan Lichtsteiner con el brasileño Douglas Costa. Otros son los que protagonizarán Lewandowski y Bonucci, y Vidal y Pogba. El choque puede reservar momentos de importancia para el argentino Roberto ‘Tucu’ Pereyra en Juventus, no así para el juvenil exBoca Guido Vadalá, quien no ha sido convocado. Y para el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien se ha reencontrad con su mejor nivel después de que las cosas no le salieran bien en el Chelsea. ESPN