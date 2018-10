24, Febrero, 2016 24, Febrero, 2016 4:51 a.m. 4:51 a.m.

MAYWEATHER CUMPLE 39 AÑOS HACIENDO MUCHO RUIDO

Floyd Mayweather está haciendo más ruido que nunca, y hoy, cuando celebra 39 años de vida, muchos no estarían nada sorprendidos si abriera la boca para anunciar que estará de vuelta en el ring en busca de su victoria número 50 como profesional, algo que muchos están esperando, y temiendo, desde hace 165 días, sí, desde el día en que anunció su retiro. Cuando un peleador anuncia su adiós, y lo sé porque en 11 años de reportero me ha tocado atestiguarlo muchas veces, lo que más extraña un deportista, un atleta de alto rendimiento, un boxeador, son las cámaras, los reflectores, los aplausos, y es que para ellos el ring, las más de las veces, lo es todo. El caso de Mayweather y sus constantes apariciones mediáticas nos hacen pensar que hoy está más cerca del retorno que de permanecer en el retiro. ¿Y por qué volvería alguien que lo ha logrado todo en el boxeo? Porque para como es Mayweather, ese 49 en el departamento de victorias no significa lo suficiente para que pueda quedarse quieto a disfrutar de los millones que hizo con su elocuencia en los ensogados. También Rocky Marciano se quedó con 49-0, y a Floyd no le gusta compartir. Escuchar a Mayweather hablar de Canelo Álvarez, de Amir Khan, de Danny García, de Adrien Broner, de Gennady Golovkin parece ser la prueba más fehaciente de que no está contento con el retiro y es que un atleta excepcional como él no debe dormir tranquilo con tantos millones de dólares en la fábrica esperando por él. ¿Cuánto costaría la pelea 50 de Floyd? Muchísimo dinero, y claro, hay que esperar por el posible rival, pero si hay algo que reconocer en Mayweather es que muchos pueden odiarlo, criticarlo, aborrecerlo, pero todos, los fans y los haters pagan por verlo, y eso es algo que pocos personajes tan trascendentales en la historia del deporte han logrado. A los 39 años, Floyd ha logrado todo, deportivamente hablando. Conquistó títulos en cinco diferentes divisiones, mantuvo su invicto durante 6, 910 días, tiene récords de audiencia y de ingresos como pocos. Vaya, no hay nada que demostrar para un personaje que dominó la escena mundialista en los últimos 15 años. Pero como Floyd es único, también en algunos aspectos negativos, seguramente muy pronto le escucharemos anunciar su vuelta, ya sea para mayo, para septiembre, o para 2017, porque a personajes como él parece no derrotarlos el tiempo, pero sí sus ganas de ser el centro de la atención. Ya veremos que dice el ‘Pretty Boy’, o mejor dicho, ‘Money’. ESPN