ROMAN CHOCOLATITO REALIZARA SU PREPARACION EN COSTA RICA RICA

El tricampeón del mundo Román “Chocolatito” González realizó en horas de la mañana de hoy una conferencia de prensa en la que brindó detalles del plan de preparación para laante el puertorriqueño McWilliams Arroyo, en el legendario Forum de Inglewood. Uno de los anuncios más importantes fue que el invicto nicaragüense realizará un campamento de cinco semanas en Costa Rica, a donde lo acompañarán en categoría de sparring los boxeadores Henry Maldonado, Keyvin Lara y Felix Alvarado. Sobre el tema de conseguir una cuarta corona mundial, Román dijo que le van a dar “el permiso de permanecer como campeón de las 112 libras y si Dios quiere”. El dueño de ese cinturón es el invicto mexicano Carlos Cuadra. “Para serles sincero he andado como en 128, me subí demasiado, pero he estado bajando de peso al suave, guanteando con los chavalos. De aquí me tengo que ir en 125 libras, y allá (Costa Rica) ir bajando al suave. Tenemos tiempo para marcar las 112”, dijo el campeón sobre el tema de su peso, y reconoció estar “más cachetón” que en la previa de sus anteriores combates. END