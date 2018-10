INICIA VOTACIÓN PARA ELEGIR A NUEVO PRESIDENTE FIFA

Luego fue el turno del jeque de Baréin Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, quien dijo que no va a "hipotecar el futuro de la FIFA para ganar unas elecciones" y consideró fundamental asegurarse de que "la FIFA se dirige con responsabilidad". "Sobre la Copa del Mundo y aumentar a 40 selecciones las participantes, estoy convencido de que si se presentan los motivos adecuados lo apoyaremos. No solo es una cuestión de cifras. Para ello tenemos que ser inclusivos. Tienen que participar todos los estamentos del fútbol, desde clubes, jugadores hasta ONGs", señaló.

La FIFA celebra su Congreso número 65 este viernes, con la particularidad de que se elige al sucesor dequien estuvo al frente del organismo desde 1998 y luego de su cuarta reelección presentó su renuncia. La votación comenzó a las 14:45 GMT, minutos después de que el sudafricanoTras un largo discurso en el que no faltaron referencias aanunció que dejaba el camino libre para los otros cuatro candidatos, el francés Gianni Infantino, el francés Jerome Champagne, el jordano Ali bin al Hussein y el jeque de Bahréin, Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa. La ceremonia se puede seguir en vivo por el canal de la FIFA en YouTubeCada candidato tuvo la posibilidad de hablar ante los congresistas. El primero fue el jordanoquienpidió el respaldo por ser "el único candidato que ha demostrado que está comprometido con un nuevo liderazgo", y apostó por "una FIFA en la que no exista corrupción y trate a sus miembros de manera equitativa". "Vamos a aprender del pasado. Hemos dado un paso en la dirección adecuada con las reformas, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Me he comprometido a traer a la FIFA a personas que están fuera de toda duda y que nos van a ayudar", dijo durante los 15 minutos de que dispuso cada uno para dirigirse al Congreso antes de la votación.El francéstercer candidato que intervino ante el Congreso, se comprometió a que esta sea "más democrática, solidaria e internacional" si gana las elecciones y presumió del respaldo de futbolistas como Pelé, Weah o Van Basten. Luego fue el turno del favorito europeoque habló en varios idiomas procurando seducir a todos los continentes que representan los congresistas de la FIFA, y le tocó cerrar al sudafricanoUn total de 207 federaciones, de las 209 que componen la FIFA, están habilitadas para votar al nuevo presidente de la Federación Internacional de Fútbol, en el transcurso delestán representadas en el Congreso pero no tienen derecho a voto. El noveno presidente de la historia de la FIFA se elegirá mediantePara ganar en la primera votación, uno de los candidatosA partir de la primera votación, se descartará la candidatura menos votada. En la última votación, bastará mayoría simple. Así será la votación:En la sede central de la FIFA, en Zúrich, Suiza.A través de FIFA.com o del canal oficial de YouTube de la FIFA.No, por estar suspendido por seis años. En su lugar estará Issa Hayatou, presidente interino.207 federaciones que componen la FIFA. Kuwait e Indonesia están suspendidas.Un representante por cada federación.Sí.Sí.No, a pesar del pedido de uno de los candidatos.El francés Gianni Infantino, el francés Jerome Champagne, el jordano Ali bin al Hussein y el jeque de Bahréin, Salman bin Hamad bin Isa Al Jalifa.Dos tercios.Más de la mitad.Sí.No, pero sí las federaciones a las que ellos representan.Sí.Inmediatamente después que se dé por finalizado el congreso.4 años.La Comisión Electoral ad hoc, órgano independiente de la FIFA, conformado por los presidentes de la Comisión Disciplinaria, de la Comisión de Apelación y de la Comisión de Auditoria y Conformidad. Tomado de: Infobae