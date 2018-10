PADRE DE NEYMAR NIEGA RENOVACIÓN CON EL BARCELONA

El vínculo entre Barça y Neymar continuará en los próximos años, pero de momento no existe acuerdo ni preacuerdo de renovación. Así lo ha confirmado el padre de Neymar en una entrevista al diario Ara, desmintiendo así algunas informaciones que aseguraban que la ampliación del contrato ya se había cerrado. Los problemas financieros del Barça, dice, han retrasado las conversaciones, que seguramente se concretarán en mayo o junio. “Ahora empezaremos a hablar, pero no hay preacuerdo. Nos hemos pasado tanto tiempo defendiéndonos de las acusaciones que hemos sufrido, que pensar en la renovación es precipitar las cosas. Estamos tranquilos y creo que el Barça también lo está. La gente también debe estarlo porque Neymar es feliz en Barcelona”, asegura el padre del jugador. Reconoció que el pasado verano el Barça recibió una oferta del Manchester United de 190 millones de euros, pero el club “la rechazó”. Sobre el Madrid, dijo que “nadie ha contactado con ellos”. También añade en la entrevista que no se arrepiente de nada de cómo se negoció el traspaso de su hijo, a pesar de los quebraderos de cabeza con la justicia. “El fichaje fue legítimo, totalmente”. El Barça recibió la propuesta de los 190 millones de euros del United el pasado verano, pero la rechazó. Del Madrid, dice que “nadie ha contactado con ellos”.Neymar Da Silva afirma que su hijo cumplió un sueño cuando fichó por el Barça. “Está en el club donde quería estar cuando era pequeño y está siendo una experiencia positiva. Él no habría ido a ningún otro equipo de Europa sin pasar primero por el Barça. Quería jugar con Messi y esta generación de futbolistas por el juego que practican”, confesó. Respecto a la MSN y las voces que indicaban que sería imposible que tantos gallos en el gallinero se entendieran, el padre de Neymar asegura que es un caso excepcional. “Quizá lo que se está viviendo no había pasado nunca en la historia del fútbol. Tres ‘gallos’ contentos y que están haciendo disfrutar a los aficionados, no sólo por cómo juegan, sino también por su buena relación fuera del campo”. La ilusión de Neymar de ganar títulos con Brasil provoca que este verano tenga poco descanso. Dunga quiere que dispute la Copa América y los Juegos Olímpicos, aunque tendrá que negociarse con el Barça. “Hablará con él (Dunga) sobre su futuro, pero Neymar quiere jugarlo todo porque disfruta sobre el campo”. http://www.laprensa.hn/