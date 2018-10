26, Febrero, 2016 26, Febrero, 2016 5:09 a.m. 5:09 a.m.

GIANNI INFANTINO ES ELECTO NUEVO PRESIDENTE DE LA FIFA

El italo-suizo Gianni Infantino, secretario general de la UEFA, se postuló a presidente de la FIFA tras la caída de Michael Platini en el escándalo de corrupción del organismo. Desde el momento en que fue aprobada su candidatura, encabezó una campaña mediática alrededor del mundo para ser elegido mandamás del fútbol mundial. Viajó alrededor del mundo y se reunió con grandes figuras de fútbol mundial como el ex defensor brasileño Roberto Carlos, el ex capitán del Real Madrid Fernando Hierro, el portugués Luis Figo, el ex arquero Francesco Toldo y los entrenadores José Mourinho y Fabio Capello, entre otros. Tomado de: Infobae