CRISTIANO RONALDO HABLA TRAS LA DERROTA EN EL BERNABÉU

Cristiano Ronaldo habló tras la derrota del Madrid ante el Atlético en el Bernabéu dio la Liga por perdida. "Es un hecho", sentenció el portugués en zona mixta. Además, argumentó que la mala actuación de su equipo en Liga responde a la plaga de lesiones del equipo debido a una mala pretemporada. Y añadió: "Si todos estuvieran a mi nivel estaríamos primero”. "No quiero decir que Jesé, Lucas (Vázquez) o Kovacic no sean buenos", matizó, incidiendo en la idea que si no van mejor en la competición es porque no pueden jugar "los mejores". Bale, Pepe y Marcelo no disputaron el derbi por estar lesionados. Descartada la Liga, Cristiano puntualizó que en la Champions van a ir a por todas porque cada eliminatoria es como empezar de cero. "Es muy difícil jugar cuando estás a nueve puntos del primero", deslizó, para tratar de explicar la falta de concentración del equipo en Liga.