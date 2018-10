29, Febrero, 2016 29, Febrero, 2016 4:58 a.m. 4:58 a.m.

11 DISCIPLINAS NO SERÁN INCLUIDAS EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 2017

None

Debido a que Nicaragua, país sede de los XI Juegos Centroamericanos 2017 no cuenta con la infraestructura adecuada para llevar a cabo algunas disciplinas, al menos 11 deportes no serán incluidos. El Comité Olímpico Nicaraguense ( CON) y Autoridades deportivas de la región confirmaron que deportes como la Gimnasia, Ecuestre, Vela, Squash, Patinaje, Tiro con Arco, Badminton, Canotaje, Boliche, Nado Sincronizado y Ciclismo de pista han quedado fuera de competición. "Nicaragua no (los) llevará a cabo por falta de infraestructura y no cuenta con suficientes atletas", dijo Jorge Quezada, Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). También se informó que no habrán sedes alternas para desarrollar las disciplinas que quedaron fuera en la última reunión que sostuvo la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA) Y El Cómite Organizador a inicios de febrero. Los XI juegos Centroamericanos se realizarán del 2 al 16 de diciembre de 2017. Fuente: La Primerísima.