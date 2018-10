01, Marzo, 2016 01, Marzo, 2016 5:27 a.m. 5:27 a.m.

YA SALIERON A LA VENTA LOS BOLETOS PARA LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Con el arranque del mes de marzo comenzó la cuenta regresiva para la final de la Champions League 2015-2016 que se desarrollará en Milan, Italia. Se ha puesto en marcha la venta de boletos a través del portal de la UEFA, en el que los aficionados de todo el mundo podrán aplicar para el sorteo de las primeras 6 mil entradas divididas en cuatro categorías básicas. Los precios para esta edición de la Champions League han aumentado un 14 por ciento alcanzando en la categoría 2 los 320 euros, mientras que las secciones VIP se incrementaron en un 30 % cobrando por persona 3 mil 950 euros en una zona que incluye vista desde el ‘hospitality lounge’ del Estadio, buffet internacional antes y después del partido y refrigerios al medio tiempo. Los únicos boletos que no sufrieron modificación alguna fueron las zonas más baratasque van de los 70 euros hasta los 160 euros, detrás de las porterías. De acuerdo a la información provista por The Guardian, 25 mil 500 entradas no serán puestas a la venta y serán concedidas a patrocinadores, invitados de UEFA, Asociacionesde futbol nacionales, organizadores locales y medios con derechos de transmisión. El primer sorteo de boletaje terminará el próximo 14 de marzo. El 8 de abril, serán informados vía correo electrónico aquellos aficionados que hayan ganado el sorteo. La final se jugará el próximo 28 de mayo en el histórico estadio Giuseppe Meazza que en tres ocasiones previas ya acogió una final del torneo de clubes más importante del Mundo. San Siro fue inaugurado el 19 de septiembre de 1926 y ha sido remodelado en dos ocasiones para aumentar su capacidad. Tomado de: Fox Sports