02, Marzo, 2016 02, Marzo, 2016 5:14 a.m. 5:14 a.m.

PRESIDENTE DE LA FIFA PLANEA AMPLIAR A 40 LAS PLAZAS EN LOS MUNDIALES

El italo-suizo Gianni Infantino, nuevo presidente de la FIFA, mantiene firme su deseo de ampliar el número de equipos de 32 a 40 en los Mundiales, un proyecto que inició en su etapa de candidato y que volvió a mencionar en su primera entrevista como titular del organismo. "No es un secreto. Creo en un Mundial con 40 equipos, es decir ocho selecciones más, con más representación. 40 equipos no representa sino el 19% de las 209 federaciones de la FIFA", afirmó en un video oficial el directivo. Pero la gran duda de los aficionados, es cómo se repartirían las nuevas plazas en las diferentes Confederaciones Nacionales. En principio, en el estatuto presentado por el Comité de Reformas y aprobado por el Comité Ejecutivo en el último Congreso de la FIFA, la adjudicación de las plazas sería favorable para Asia y África. A las 4,5 plazas que tiene la Confederación Asiática se le sumarían 1,5 plazas y tendría seis clasificaciones directas. En tanto, la Confederación Africana, alcanzaría los siete boletos directos al sumar 2,5 plazas a las 4,5 que posee actualmente. La Concacaf y la Conmebol tendrán cinco cupos directos cada una, por lo que el fútbol sudamericano sólo sumaría media plaza. Oceanía podrá contar con una selección de clasificación sin escalas –hasta ahora el mejor del continente jugaba repechaje- y la UEFA sumará una sola plaza (pasará de 13 a 14). Un cupo será para el país anfitrión y queda un lugar que todavía no está definido, según explica el documento. "El resto de selecciones para alcanzar la cifra de 40 equipos se determinará según los méritos deportivos, mediante un método aún por definir", dice el escrito. Ahí es donde se abre la chance, incluso, de que Sudamérica tenga derecho a una sexta plaza, pero eso aún dependerá de otras negociaciones. Habrá que esperar a que el nuevo Consejo Ejecutivo se ponga en marcha en el Congreso de la FIFA que se hará en mayo en México para ver cómo será uno de los mayores cambios en la historia del fútbol. Tomado de: Infobae