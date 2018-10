02, Marzo, 2016 02, Marzo, 2016 9:01 a.m. 9:01 a.m.

JUEGO AMISTOSO CON EL SALVADOR VA

El técnico de la selección de fútbol de Nicaragua, el costarricense Henry Duarte, dijo a 100% Noticias que el juego amistoso contra El Salvador que está previsto para el próximo miércoles 9 de marzo si se llevará a cabo. Las declaraciones de Duarte se dan por un comunicado que los futbolistas de la Selección Nacional enviaron a la Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) para que cumpla las demandas de mejoras en la escuela de talentos donde realizan sus entrenamientos, de no tener una respuesta positiva amenazaron con no jugar el amistoso. Para el profesor Henry Duarte la situación es lamentable ya que el fútbol en el país estaba en proceso de desarrollo. “Pienso que ha sido una falta de comunicación, me pone muy triste la situación, traté de llamar a uno de los jugadores, pero el jugador depende mi convocatoria y yo decido quien va a los partidos”, expreso. 100% Noticias