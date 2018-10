LOS MILLONES QUE PERDERÁ MARIA SHARAPOVA POR ESCÁNDALO DE DOPAJE

4:37 a.m.

Nike ha sido el mayor respaldo de Sharapova desde que era una adolescente, cuando ganó Wimbledon con sólo 17 años. Ella posee actualmente una línea de ropa deportiva propia dentro de la marca, algo de lo que sólo pueden presumir Serena Williams, Rafael Nadal y Roger Federer.

Mientras dure su suspensión provisoria, confirmada por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) hasta que concluya la investigación el 12 de marzo, Maria Sharapova buscará la forma de evitar el derrumbe de su imperio empresarial.

, dijo Maria Sharapova en una multitudinaria conferencia de prensa posterior a conocerse los. Horas después, la tenista rusa, ganadora de cinco títulos de Grand Slam y ex número del ranking ATP, empezó a sermás lucrativos. Se hizo cargo de su error. Continuó con el consumo de un medicamento llamadoy que ingresó en la lista de prohibidas de lael 1 de enero de este año. Pero su sinceridad no entró en la consideración de sus sponsors. Empresas como Nike y Porsche ya anunciaron que. El fabricante de relojes de lujo TAG Heuer, en tanto, avisó quecon la estrella rusa del tenis. Y aunqueno se han pronunciado al respecto, está claro que los ingresos de Sharapova ya han sido fuertemente afectados. Su acuerdo con la firma de indumentaria deportiva era el más suculento de su larga lista de convenios. La última renovación había sido en 2010, donde firmó porque le serán quitados de sus ganancias.Según, la tenista defue lacon ganancias de más deen el último calendario. Elde ese dinero embolsado, es decir, corresponden a dinero de patrocinio y derechos de imagen. El consuelo de la tenista rusa estará en la línea de dulces que lanzó en 2012, llamado. Pero la marca todavía está en expansión. Sus chocolates, dulces y caramelos, aún no se han convertido en furor.