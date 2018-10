19, Marzo, 2016 19, Marzo, 2016 3:21 a.m. 3:21 a.m.

NICARAGUA PERDIÓ 11 - 0 ANTE MÉXICO EN PRECLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL

La Selección de Beisbol de Nicaragua fue derrotada en siete episodios por la vía del nocaut 11-0 por el equipo de México, en el segundo juego de ambos en el Preclásico Mundial de Béisbol que se juega en Mexicali. El gran número de carreras no se debió a un alarde ofensivo de los mexicanos, sino a la fragilidad del picheo nicaragüense, que otorgó bases por bolas a montón. Se tenía mucha esperanza en el picheo de Carlos Teller, pero el zurdo llegó descontrolado y no pudo lanzar más de un episodio. Tras él hubo un desfile de lanzadores pinoleros. Todos con un factor común: el descontrol, elemento que permitió a los aztecas irse alejando en el marcador hasta acumular las once carreras con las que garantizaron el nocaut. Al descontrol de los lanzadores se sumó una defensiva muy vulnerable y un bateo completamente apagado. Ahora Nicaragua deberá enfrentar al peligroso equipo de República Checa, en un partido que se jugará a las 7:00 pm y cuyo ganador se enfrentará a México en la final del torneo, para definir quién se quedará con el boleto para participar en el Clásico Mundial del próximo año. El Nuevo Diario