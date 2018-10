21, Marzo, 2016 21, Marzo, 2016 9:54 a.m. 9:54 a.m.

INEXPLICABLE DERROTA DE NICARAGUA EN PRECLÁSICO DE BÉISBOL

Como inexplicable, así resumen algunos cronistas deportivos y el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) la eliminación de la Selección de Béisbol, que este domingo buscaba su boleto para participar en el Mundial de Béisbol, pero que fue abatida 12 carreras a 1 por el equipo mexicano. Moisés Avalos, Cronista deportivo, tiene la impresión que los jugadores nicaragüenses que juegan en el extranjero y los que participan en las ligas nacionales no pudieron acoplarse “Yo creo que se extralimito Nicaragua en llevar gente que no le iba a sacar mucho provecho pudiendo llevar otro tipo de gente, por ejemplo hubo un jugador que solo llegó a pasear porque no lo utilizaron para nada”. Por su parte Marlon Torres del IND, cree que Nicaragua pudo haber presentado un mejor juego que el que mostró el domingo ante México y opina que a algunos peloteros les faltó concentración y están seguros que tienen calidad para jugar mejor. 100% Noticias