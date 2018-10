30, Marzo, 2016 30, Marzo, 2016 11:03 a.m. 11:03 a.m.

PELÉ DEMANDA A SAMSUNG POR UTILIZAR FOTO DE MODELO PARECIDO A ÉL

Es común que las principales firmas del mundo consoliden alianzas con personalidades del espectáculo y el deporte con la finalidad de hacerlos su imagen de marca y encabecen campañas de mercadotecnia y publicidad, pero ¿qué sucedería si un personaje famoso se tornara en contra de una marca? Esto es lo que pasó con Pelé, quien formalizó una demanda millonaria en contra de Samsung, acusa que la tecnológica coreana utilizó a un personaje que alude a su imagen para hacer un anuncio publicitario sin previa autorización, informó The New York Times. El requerimiento legal interpuesto por Fred Sperling, abogado del ex futbolista brasileño ante una corte federal de Chicago, sostiene que Samsung utilizó en octubre pasado a un imitador en un anuncio después de suspender las negociaciones para acordar la autorización de la imagen de Pelé, quien reclama 30 millones de dólares de indemnización. De acuerdo con The Chicago Tribune, el representante legal de Edson Arantes do Nascimento, interpuso la demanda a principios de este mes. Asimismo, recuerda que el ex astro brasileño de 75 años mantuvo negociaciones con la tecnológica surcoreana en 2013 para ser su embajador de marca pero de último momento no se concretó. Sperling es el abogado que ayudó Michael Jordan a ganar un veredicto de 8,9 millones de dólares contra la cadena de supermercados Dominick’s, empresa que usó la identidad del exbasquetbolista estadounidense sin autorización en publicidad impresa. Otro caso de uso indebido de imagen es el de Lindsay Lohan quien entabló una demanda contra Rockstar Games y Take-Two, compañía propietaria de Rockstar, por hacer uso de su imagen en un personaje ficticio del juego Grand Theft Auto V sin su permiso. El recurso legal fue aceptado por una corte de Nueva York, que determinó que el caso procederá. En el caso de Pelé, los abogados alegan que el anuncio daña la imagen de su representado, aunque los medios señalan que en realidad se trata de una cuestión económica. En el pasado mundial de fútbol de 2014, según datos de Bloomberg, el exfutbolistas obtuvo alrededor de 25 millones de dólares cediendo su imagen a marcas como Subway, Volkswagen, Banco Santander, o Procter & Gamble. Al respecto, la portavoz de Samsung, Danielle Meister Cohen, dijo en un correo electrónico, citado por AP, que la empresa no formularía declaraciones sobre el caso. Sin embargo, de no maneje de manera adecuada el caso se podría convertir en una crisis de marca. MERCA 20