02, Abril, 2016 02, Abril, 2016 6:14 a.m. 6:14 a.m.

CABRERA DEBUTÓ CON TIBURONES DE GRANADA

None

El ex grandes ligas, Everth Cabrera debutó anoche con los tiburones de Granada en el Campeonato de Béisbol Germán Pomares Ordoñez. Sin duda, Cabrera fue el principal atractivo para la fanaticada que acudió al estadio para presenciar el juego. Según el Manager de los tiburones, Bayardo Dávila, el jugador no se mostró en su máxima capacidad, “La reacción fue bastante buena, a pesar que era su primer día como pelotero activo, empujo seis carreras en el encuentro, debutó en segunda base, lo vimos no a toda su capacidad, pero si a la hora buena conectó los batazos. No se quiso arriesgar a tratar de arrancar bruscamente por una lesión, un desgarre, ellos saben lo que hacen”, dijo. Por su parte, el cronista deportivo Carlos Alfaro dijo que es agradable ver a una gran figura deportiva volver a reinsertarse en el deporte “Me agrada ver a Everth Cabrera, aunque para serte sincero, lo que más queremos es verlo de nuevo en el béisbol organizado”, comentó. 100% Noticias