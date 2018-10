02, Abril, 2016 02, Abril, 2016 9:01 a.m. 9:01 a.m.

REAL MADRID GANA EL CLÁSICO

None

Con diez hombres, el Real Madrid venció este sábado 2-1 al Barcelona y dejó en 39 los partidos invicto que tenía el cuadro blaugrana. Los blancos se aferraron a una segunda parte muy superior para tumbar a su enconado rival, con anotaciones de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, este último a seis minutos del final. Con este marcador, la distancia entre ambos es de 7 puntos, a falta de siete jornadas para que finalice la Liga Española. El primer tiempo fue soso, salvo escasímimas ocasiones de gol, el compromiso lució trabado, con las revoluciones al mínimo. El Barca no mostró su escencia en esta fracción ya que se dedicó a tocar en corto, a veces de forma excesiva, y de vez en cuando echó mano del juego directo para romper el muro defensivo blanco. El orden de la zaga madridista anuló el regate de Lionel Messi, el olfato de Luis Suárez y la chispa deNeymar. Como todo clásico hubo espacio para la polémica; en el minuto 23, Sergio Ramos botó a Messi en los línderos del área y el juez Hernández Hernández no pitó la falta. La ofensiva blaugrana solo generó dos oportunidades claras, la primera en el 9 cuando Suárez de forma increíble desperdició un chance invaluable. El uruguayo recibió un pase de Neymar pero la dirección de su remate falló. Después, en el 19´, Keylor Navas se estiró a su derecha y le bloqueó un remate cruzado a Rakitic. El arquero nacional respondió con solidez.En el caso del Madrid, Cristiano Ronaldo lanzó el balón a las manos de Claudio Bravo en el que fue el primer tiro directo de los blancos en el minuto 24. Esta fracción del partido estuvo muy cortado por faltas constantes y fueras de juego que metieron el duelo en una pasividad asombrosa por el cartel de ambos clubes. En general ambos quedaron en deuda, pero más el Barcelona que no explotó su habitual potencial.En la segunda parte, las anotaciones le lavaron, de alguna forma, la cara al partido. El equipo culé arriesgó más en el comienzo de este capítulo y tras acorralar a los madridistas, luego de tres tiros de esquina, abrieron el marcador.Gerard Piqué se libró de la marca de Pepe y con un cabezazo le puso números al juego. Previo al tanto, Navas le había negado el gol a Messi luego de que este lanzara un globito. El tico voló y evitó la diana del argentino. El Real empató poco después con un media volea de Benzema. En el 62, Marcelo recorrió todo el campo, quitó rivales, encontró solo a Kross y este centró para que el francés igualara. El Madrid creció a partir de ahí y desarmó cualquier intención culé de imponerse. En el 82, Sergio Ramos salió expulsado por una falta sobre Suárez. Dos minutos después, Cristiano Ronaldo silenció el Camp Nou, el portugués recibió dentro del área y no perdonó. 19 DIGITAL