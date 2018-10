09, Abril, 2016 09, Abril, 2016 4:46 a.m. 4:46 a.m.

REAL MADRID GOLEÓ AL EIBAR EN LA LIGA ESPAÑOLA

None

El Real Madrid aplastó 4-0 al Eibar en el Santiago Bernabéu y volvió a la regularidad tras caer estrepitosamente ante el Wolfsburgo, a quien recibirá el próximo martes con la obligación de revertir la serie de cuartos de final de la Champions League. El equipo local dominó el primer tiempo de principio a fin, hizo circular el balón y logró una amplia ventaja rápida. A cuatro minutos de comenzado el partido, el colombiano James Rodríguez estampó el primer gol con un tiro libre en la puerta del área. Tan solo 15 minutos más tarde, la diferencia había aumentado a tres goles por los tantos de Lucas Vazquez ('17)y del portugués Cristiano Ronaldo ('19). El último grito de etapa inicial fue obra de Jesé Rodríguez. En el complemento, la posesión siguió en los pies de los futbolistas blancos, quienes pudieron aumentar la ventaja pero carecieron de puntería. Zinedine Zidane aprovechó para rotar la plantilla y darle minutos a jugadores comoMateo Kovacic o Borja Mayoral. No se movió el marcador. El DT francés dijo saber que toda la temporada está en juego el próximo martes, donde tendrá que remontar los dos goles sufridos en Alemania en la eliminatoria de cuartos de final de Liga de Campeones. Al cabo de 32 jornadas, la Liga es dominada por el Barcelona y sólo pueden pensar el ganar la úndecima Champions League. En este partido, Zizou cuidó al costarricense Keylor Navas en portería y al croata Luka Modric en el centro del campo. No forzó al francés Karim Benzema, que sufrió un fuerte golpe en su rodilla izquierda. Tampoco pudo contar con Sergio Ramos por sanción y con Varane por lesión. Aún así ganó con facilidad. Quien aprovecha su oportunidad fue James, señalado por su bajo rendimiento, pero autor del primer gol de partido, lo que demuesta a Zidane que puede utilizarlo más y que tiene la calidad necesaria para formar parte del equipo titular madridista. Por su parte, el Eibar no logró su primer triunfo de la historia ante el Real Madrid, al que se ha enfrentado en cuatro ocasiones en Liga y dos en Copa del Rey, con un balance de cinco derrotas y un empate. El conjunto dirigido por José Luis Mendilibar encadenó su octavo partido seguido sin ganar. Tras una buena primera vuelta, en la que fue el equipo revelación, es el segundo equipo que menos puntos ha sumado en la segunda parte de la Liga. Tomada de: Infobae