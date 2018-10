10, Abril, 2016 10, Abril, 2016 3:03 a.m. 3:03 a.m.

MANNY PACQUIAO DERROTÓ A TIM BRADLEY EN SU ÚLTIMA PELEA

Manny Pacquiao dejó el cuadrilátero y cerró una gran carrera pugilística al derrotar al estadounidense Tim Bradley en Las Vegas. Los tres jueces en la arena MGM Grand Garden le dieron a Pacquiao sendas tarjetas de 116-110. El combate de la noche del sábado fue el primero de Pacquiao luego de su derrota ante Floyd Mayweather el año pasado en la llamada "Pelea del Siglo". En lo que significó su última pelea como boxeador profesional, el filipino derribó a Bradley dos veces en los 12 rounds, para culminar una un fallo unánime. Pacquiao, de 37 años y ex campeón en ocho divisiones, aseguró que esta pelea, la número 66 de su carrera, será su última antes de concentrarse en su carrera política en Filipinas, donde competirá por un escaño en el Senado el próximo mes. Sin embargo, muchos especialistas del mundo del boxeo dudan de las declaraciones del filipino. "He hecho un compromiso con mi familia, me voy a retirar después de esto", dijo al finalizar el combate en el que recibió una bolsa de USD 20 millones. "Tal vez me guste ser un hombre retirado, servir y ayudar a la gente", aseguró Pacquiao, quien le agradeció a todos sus seguidores y "especialmente al pueblo filipino". INFOBAE