11, Abril, 2016 11, Abril, 2016 9:45 a.m. 9:45 a.m.

NICARAGUA EN EL PUESTO 15 DEL RANKING MUNDIAL DE BÉISBOL

None

La selección nicaragüense de Béisbol se encuentra en la posición 15 del Ranking mundial, así lo informó la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol. Nemesio Porras, presidente de la Federación Nicaraguense de Béisbol (FENIBA), dijo que la noticia lo satisface mucho porque es reflejo del trabajo que se está haciendo . La Confederación Mundial de Béisbol, toma en cuenta las categorías sub 12, sub 15, sub 18, sub 23, Premier 12 y el Clásico mundial de béisbol para otorgar los puntos a las diferentes selecciones de los países. El ranking, lo encabezan Japón, Estados Unidos y Taiwán. Fuente: Radio Ya