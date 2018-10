13, Abril, 2016 13, Abril, 2016 5:27 a.m. 5:27 a.m.

KARIM BENZEMA NO ESTARÁ PRESENTE EN LA EUROCOPA

Finalmente, Karim Benzema confirmó que no formará parte de la convocatoria para la Eurocopa de Francia 2016, que comenzará el 10 de junio en su país natal. Durante los últimos meses, el delantero se vio envuelto en un escándalo de chantaje sexual, acusado de haber extorsionado a su compañero de selección Mathieu Valbuena para no revelar un supuesto video hot del futbolista. Aquella disputa que aún continua en los tribunales franceses, obligó a ambos jugadores a abandonar el seleccionado galo durante un largo período, ya que por orden del juez no podían tener ningún tipo de vinculo o contacto. Ahora, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, el atacante del Real Madrid confirmó que será él quien se ausentará: "Por desgracia para mí y para todos los que siempre me han apoyado y soportado. No voy a ser seleccionado para nuestra Euro en Francia". La decisión fue tomada en conjunto por el entrenador del combinado europeo, Didier Deschamps, y por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, ,según confirmó la propia entidad a través de un comunicado. "El presidente y el entrenador recuerdan que el rendimiento deportivo es un criterio importante pero no exclusivo para decidir la convocatoria a la selección de Francia. La capacidad de los jugadores para trabajar por la unidad dentro del grupo también es tenida en cuenta por la Federación", señala uno de los fragmentos del breve comunicado. El 11 de marzo, la Justicia francesa había permitido que Benzema participe de la Eurocopa, tras haber levantado la norma de que ambos futbolistas involucrados en el escándalo no podían tener contacto. Tomado de: Infobae