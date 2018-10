20, Abril, 2016 20, Abril, 2016 7:01 a.m. 7:01 a.m.

IMPORTANTE CLUB PLANEA CONTRATAR A CRISTIANO RONALDO Y A JOSÉ MOURINHO

La dupla que conformaron José Mourinho como entrenador y Cristiano Ronaldo como máxima figura del Real Madrid, parece haber quedado en la historia del fútbol, un importante club europeo ya ha avanzado las reuniones para reencontrar a ambos protagonistas. Nasser Al-Khelaifi, dueño del París Saint Germain, ya ha mantenido diálogos con el futbolista y con el director técnico, sobre todo luego de la eliminación de la escuadra francesa de la Champions League, en manos del Manchester City. Según reveló el sitio France Football, el multimillonario qatarí tuvo una reunión secreta en París con el atacante portugués el miércoles 13. Por otra parte, el sitio británico Sky Sports asegura que hubo un “acercamiento” entre el mismo dirigente y José Mourinho, a pesar de que el entrenador del PSG continúa siendo Laurent Blanc y no hay indicios que indiquen una abrupta finalización de su contrato. Además, el entrenador tiene otras ofertas, como la del Manchester United, cuyos dirigentes han desmentido la existencia de un “pre-contrato”, pero no la del interés en contra con el ex Inter, Chelsea y Real Madrid, entre otros clubes. Fuente;Infobae